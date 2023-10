Cụ thể, theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 10 giờ sáng 21/4, người dân phát hiện một thi thể trôi sông tại đoạn sông Cầu chảy qua xã Quang Châu, huyện Việt Yên nên trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân phát hiện thi thể của một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử .

Sáng 21/4, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử trôi trên sông - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Theo đó, thanh niên này tên P.V.D (sinh năm 1996, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên). Cũng theo nguồn tin trên, người nhà nạn nhân khai với cơ quan công an, từ chiều 18/4, D. đã rời khỏi nhà. Sau đó, người này có nhắn tin về cho gia đình với nội dung: “Con bất hiếu, nợ nần nhiều, gửi lời chào tạm biệt mọi người”. Kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với D. và đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.