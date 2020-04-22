Trước khi nhảy cầu tự tử, nam thanh niên gửi tin nhắn cuối cho gia đình: ‘Con bất hiếu, nợ nần nhiều gửi lời chào tạm biệt mọi người’

Xã hội 22/04/2020 14:23

Trước khi nhảy cầu tự tử, nam thanh niên đã nhắn lời cuối cùng cho người thân với nội dung “con xin bất hiếu, nợ nần nhiều, gửi lời chào tạm biệt mọi người”.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân phát hiện thi thể của một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 10 giờ sáng 21/4, người dân phát hiện một thi thể trôi sông tại đoạn sông Cầu chảy qua xã Quang Châu, huyện Việt Yên nên trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Sáng 21/4, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử trôi trên sông - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Theo đó, thanh niên này tên P.V.D (sinh năm 1996, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên). Cũng theo nguồn tin trên, người nhà nạn nhân khai với cơ quan công an, từ chiều 18/4, D. đã rời khỏi nhà. Sau đó, người này có nhắn tin về cho gia đình với nội dung: “Con bất hiếu, nợ nần nhiều, gửi lời chào tạm biệt mọi người”. Kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc với D. và đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, tại Bắc Giang cũng vừa xảy ra vụ người chồng nhảy sông tự tử, bỏ lại vợ trên bờ. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 18/4, T.V.H (sinh năm 1997, trú tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng) chở vợ bằng xe máy. Khi chạy đến cầu Bến Đám (thuộc địa phận thị trấn Nham Biền, Yên Dũng) thì anh H. dừng lại.

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Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã có mặt để tìm thi thể anh H. - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, người này bất ngờ trèo qua cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc, nhanh chóng trình báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

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Vào rạng sáng ngày 27/3, cảnh sát đã phát hiện vụ việc một người nhảy cầu tự tử vì cảm thấy tuyệt vọng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ "phòng chat thứ N".

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