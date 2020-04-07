Quảng Nam: Nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân vụ việc đau lòng

Xã hội 07/04/2020 09:18

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy, bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đã tìm được thi thể nam sinh nhảy cầu tự tử vào tối 6/4. Nạn nhân được xác định là em L.V.H (sinh năm 2002, học sinh lớp 12, ngụ thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Quảng Nam: Nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân vụ việc đau lòng - Ảnh 1
Đôi dép nam sinh để lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 17 giờ 20 phút chiều qua (6/4), người dân lưu thông trên khu vực cầu Ái Nghĩa nhìn thấy H. đi bộ trên cầu rồi bất ngờ leo qua lan can, nhảy sông Vu Gia tự tử. Vì sự việc diễn ra bất ngờ nên mọi người không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, một số tài xế đã hô hoán, cầu cứu. Người dân địa phương sau đó đã bơi ra cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Được biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình.

Quảng Nam: Nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân vụ việc đau lòng - Ảnh 2
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Hồi tháng 8/2019, tại Hà Tĩnh cũng đã xảy ra trường hợp nam sinh nhảy sông tự tử. Theo đó, vào sáng 28/8, người đi đường nhìn thấy một nam sinh chạy xe máy điện lên cầu Thạch Đồng (xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh). Sau đó, nam sinh này bỏ lại chiếc xe cùng áo khoác, cặp sách rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Quảng Nam: Nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân vụ việc đau lòng - Ảnh 3
Những vật dụng nam sinh này để lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

 Vì sự việc diễn ra quá nhanh, người đi đường không kịp can ngăn, nạn nhân bị nước cuốn mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nam sinh này được xác định là em Đ.T.H (17 tuổi, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, đang học trường nghề ở Hà Tĩnh). Được biết nguyên nhân vụ việc là do tối 27/8, H. đi chơi game đến khuya nên bị cha mẹ la mắng, dẫn đến hành động dại dột.

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Mặc dù 2 người con gái đã cố gắng can ngăn nhưng người mẹ vẫn nhảy cầu tự tử. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

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Từ khóa:   nhảy sông tự tử mâu thuẫn gia đình Quảng Nam

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