Mặc dù 2 người con gái đã cố gắng can ngăn nhưng người mẹ vẫn nhảy cầu tự tử. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Chiều qua (29/3), thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử tại khu vực xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là bà N.T.N (49 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài, Bình Phước). Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện bà N. cùng 2 người con gái giằng co trên cầu Nha Bích.

Nơi người mẹ nhảy cầu tự tử trước mặt 2 con gái - Ảnh: Internet Ngay sau đó, người phụ nữ bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy sông tự tử. Chứng kiến vụ việc, 2 người con gái ôm nhau khóc lóc thảm thiết, hô hoán nhờ mọi người cứu mẹ mình. Lúc này, một người đi đường đã dừng xe chạy đến giữ cả hai lại để tránh xảy ra thêm sự việc đáng tiếc và trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Phước tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí nhảy xuống sông Bé khoảng 100m.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet Được biết vì mâu thuẫn gia đình, tối 28/3 người phụ nữ này chở theo con gái 17 tuổi lên cầu Nha Bích với ý định tự tử. Người con gái lớn đuổi theo khuyên mẹ và em gái, trong lúc giằng co thì bà N. nhảy xuống sông. Mẹ ôm con nhảy cầu tự tử Vào tháng 11/2019, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ việc mẹ ôm con nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 5/11, chị L.T.T (sinh năm 1985), chở 2 con trai đến cầu Khuể (thị trấn Tiên Lãng). Khi đến giữa cầu, người phụ nữ này cho 2 con ăn cháo rồi bất ngờ ôm 2 bé định nhảy xuống sông. Người dân bàng hoàng khi chứng kiến cảnh người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet Tuy nhiên, người con lớn đã vùng vẫy, bỏ chạy. Sau đó, chị T. ôm con trai nhỏ nhảy xuống sông tự tử, để lại chiếc xe máy. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong cốp xe có bức thư tuyệt mệnh và một số vật dụng khác.

Vợ hoảng loạn cầu cứu khi chứng kiến cảnh chồng nhảy sông Sài Gòn ngay trước mặt mình Trong lúc đang chở vợ trên cầu thì người đàn ông đột nhiên nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người vợ không kịp phản ứng.

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