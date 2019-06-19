Trẻ 3 tuổi bị cô giáo tát in dấu tay trên mặt, tụ máu môi: 'Về nhà không ăn uống được, thấy cô giáo sợ hãi bỏ chạy'

Xã hội 19/06/2019 10:07

Sau khi đón con về từ trường mầm non, phụ huynh tá hỏa phát hiện trên mặt con trai có vết bầm, thậm chí môi còn tụ máu.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại Trường Mầm non Ecokids (Tòa R4, Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo chia sẻ của chị Nguyễn Linh trên Vietnamnet, khoảng 5 giờ chiều hôm qua (18/6), chị đón con trai là bé B.A (3 tuổi) về thì thấy trên mặt con có vết bầm, in hẳn 5 ngón tay, môi cũng tụ máu.

Trẻ 3 tuổi bị cô giáo tát in dấu tay trên mặt, tụ máu môi: 'Về nhà không ăn uống được, thấy cô giáo sợ hãi bỏ chạy' - Ảnh 1
Dấu bàn tay in rõ trên gương mặt bé trai 3 tuổi -  Ảnh: Internet

Chị còn chia sẻ thêm, về nhà miệng bé đau đến mức không thể ăn và uống sữa được. Buổi tối cùng ngày, cô giáo có đến nhà nhưng khi nhìn thấy cô thì bé sợ hãi chạy vào phòng ngồi một mình không dám ra ngoài. Lúc ngủ, bé còn bị giật mình liên tục.

Trao đổi với phụ huynh, cô giáo bảo do bé ngã. Vì không tin nên gia đình đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera. Lúc này, mọi người mới thấy hành vi bạo hành của cô giáo.

Theo đó, cô giáo tát bé vì giằng co với bạn để lấy chăn. Sau khi tát xong, cô còn bế bé ra góc khuất không có camera. Với bằng chứng rõ ràng, cuối cùng cô giáo phải thừa nhận hành vi của mình.

Trẻ 3 tuổi bị cô giáo tát in dấu tay trên mặt, tụ máu môi: 'Về nhà không ăn uống được, thấy cô giáo sợ hãi bỏ chạy' - Ảnh 2

Trẻ 3 tuổi bị cô giáo tát in dấu tay trên mặt, tụ máu môi: 'Về nhà không ăn uống được, thấy cô giáo sợ hãi bỏ chạy' - Ảnh 3
Môi bé cũng bị tụ máu - Ảnh: Internet

Được biết, ngôi trường mà bé B.A đang theo học có học phí đến gần 10 triệu/tháng. Chị Linh còn cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên chị phát hiện con mình có những vết bầm tím trên người. Những lần trước các cô giải thích do bé bị ngã.

Cũng theo phía gia đình chị Linh, ngay trong chiều hôm qua cô giáo đã đến xin lỗi gia đình. Hiệu trưởng cũng đã đến làm việc và nhận lỗi với phụ huynh vì hành vi của cô giáo. Tuy nhiên, chị Linh vẫn chưa chấp nhận vì cho rằng không thể cứ bạo lực với trẻ rồi xin lỗi. Nếu không có camera ghi lại, ai biết được những hành động tương tự có xảy ra với các học sinh khác hay không.

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