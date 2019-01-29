Bố mẹ ngã quỵ khi con trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non ngày giáp Tết: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Xã hội 29/01/2019 10:42

Sau bữa ăn, bé trai 3 tuổi được các cô giáo đưa ra sân trường chơi không lâu thì có biểu hiện tím tái rồi tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.V.T (3 tuổi) tử vong ở Trường mầm non Tân Sơn vào chiều 28/1, mới đây Trưởng công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/1, sau khi cho học sinh ăn bữa phụ vào buổi chiều, các cô giáo cho các bé ra ngoài chơi cầu trượt. Trong lúc trượt xuống, phần dây ở cổ áo của bé T. bị vướng lại, thắt ngang cổ.

Bố mẹ ngã quỵ khi con trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non ngày giáp Tết: Hé lộ nguyên nhân đau lòng - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Internet

Phát hiện bé có biểu hiện tím tái, khó thở nên các cô giáo lập tức sơ cứu rồi chuyển đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Bước đầu cơ quan công an nhận định đây là một vụ tai nạn, theo thông tin trên Trí thức trẻ. Theo đó, trong lúc chơi đùa dây áo vướng vào cầu trượt đã thắt ngang cổ khiến bé T. nghẹt thở, dẫn đến tử vong.

Được biết Trường mầm non Tân Sơn có khoảng 300 học sinh. Bé T. là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Khi nhận được tin con tử vong, bố mẹ em đau đớn ngã quỵ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các cán bộ ngành giáo dục đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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