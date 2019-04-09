Sau khi nhận được thông báo thiếu 15 tháng học phí, bé B.T bị nhà trường đuổi học khiến gia đình vô cùng bức xúc.
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Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một học sinh mầm non bị nhà trường đuổi học vì thiếu 15 tháng tiền học phí.
Theo những hình ảnh và clip được chia sẻ, bé gái này học ở trường mầm non ABC (thuộc phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An).
Theo đó, vào ngày 5/4, gia đình bé N.B.T bất ngờ nhận được thông báo từ trường mầm non ABC là sẽ không nhận và dạy bé từ ngày 6/4.
Nguyên nhân được nhà trường đưa ra trong thông báo là do phụ huynh vẫn chưa đóng tiền học phí, tiền ăn của bé từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2019 với tổng số tiền lên đến 39.845.000 đồng.
Nhận được thông tin này, gia đình bé T. vô cùng bức xúc vì không hiểu tại sao mỗi tháng vẫn đóng tiền học đầy đủ nhưng lại bị nhà trường ghi nợ. Mặc dù gia đình mang giấy chứng nhận đã đóng học phí đến làm việc nhưng nhà trường vẫn khẳng định phụ huynh chưa đóng tiền.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đã đến trường để điều tra, làm rõ sự việc. Về phía trường mầm non ABC vẫn chưa có phát ngôn gì mới liên quan đến vụ việc này.
Sau khi được đăng tải, sự việc đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số mọi người đều đứng về phía gia đình học sinh vì cho rằng không trường học nào cho phụ huynh thiếu đến 15 tháng học phí.