Bé trai 10 tháng tuổi bị bầm tím ở trường mầm non do 'đóng lệch bỉm': Tiết lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tháng tuổi bị bầm tím đùi sau khi đi học ở trường mầm non Vân Vũ 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã lên tiếng.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên cho biết cơ sở mầm non Vân Vũ 2 chỉ mới mở được một thời gian ngắn và đang trong quá trình thẩm định, chưa được cấp phép.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên cho biết cơ quan này sẽ đình chỉ cơ sở mầm non Vân Vũ 2 cho đến khi có đầy đủ giấy phép - Ảnh: Dân Việt

Mặc dù Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhắc nhở nhưng chủ cơ sở này giải thích là nhận trông trẻ để “lấy ngày”. Bà Hằng cho biết Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đình chỉ cơ sở mầm non Vân Vũ 2 cho đến khi có đủ giấy phép. Ngoài ra cơ quan này cũng sẽ xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến bé N.M bị thương.

Gương mặt đầy vết xước của bé N.M - Ảnh: FBNV

Các cô giáo cho biết nguyên nhân khiến đùi bé bị bầm là do 'đóng lệch bỉm' - Ảnh: Facebook

Như thông tin trước đó đã đưa, chị Thân Thị Huệ (sinh năm 1981, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc giang) bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân việc bé N.M (10 tháng tuổi, con của chị) xuất hiện nhiều vết thương trên mặt và đùi sau khi được đón từ nhà trẻ về.

Giải thích về nguyên nhân, các cô giáo cho biết do mặc lệch bỉm nên phần đùi của bé bị bầm. Còn gương mặt bé N.M bị trầy xước là vì các bạn học khác thích bé quá nên cắn. Phía nhà trường đã có lời xin lỗi nhưng gia đình chưa hài lòng nên đã có gửi đơn kiến nghị lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên.

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