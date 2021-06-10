Một nam thanh niên cho rằng mình bị bạn gái "cắm sừng", nên anh chàng đã đến tận nơi tổ chức đám cưới của người yêu cũ để rải tiền toàn tờ mệnh giá 500.000 đồng. Song, hành động này lại nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực.
- Vụ nổ súng giết người ở Long An giữa 'thanh thiên bạch nhật': Thiếu gia miệt vườn một tay 'giật dây' nhiều đối tượng ra tay sát hại nạn nhân, còn lên kế hoạch để được 'trắng án'
- Shipper 'có máu mặt' tìm đến tận nhà đe dọa hacker team bà Phương Hằng, giọng điệu đầy thách thức
Mới đây, 1 đoạn clip lan truyền trên MXH về một thanh niên bị bồ “đá” đã đến đám cưới bạn gái cũ rải xấp tiền 500.000đ. Cụ thể, chàng trai tức giận chia sẻ: “Cô dâu yêu 1 lúc 3 người và có chửa với 1 người, chia tay 2 người còn lại, còn quá đáng với gia đình mình. Rải tiền tiễn luôn”. Thay vì chúc phúc thì thanh niên rải tiền này lại tỏ rõ thái độ không cam lòng dẫn đến hành động “vun tay quá trán”.
Trong đoạn clip, nam thanh niên diện áo sơ mi, quần âu vô cùng ngầu bước xuống từ ô tô, trên tay là 1 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng. Anh chàng bắt đầu tiến tới chỗ tổ chức lễ cưới cứ thể rải tiền "mỏi tay".
Dù chàng trai ăn mặc lịch sự nhưng hành động rải tiền thiếu tôn trọng trong đám cưới tình cũ khiến ai nấy cũng tỏ ra bất bình. Đồng thời, nhiều người còn cảm thấy vui mừng bởi cô gái đã "đá" anh chàng này. Điển hình như: "Nếu anh là cô gái đó, anh cũng sẽ bỏ em thôi em trai à. Anh tin quyết định không lấy em là quyết định sáng suốt nhất đời cô ấy đó", "Xem xong cái video chỉ cười nhẹ một cái rồi đi ra. Cười vì thấy cô dâu chọn đúng người...", "Cô gái bỏ anh này là đúng, đừng nghĩ tiền là tất cả. Tiền tiêu mãi cũng hết chỉ còn tình cảm là mãi mãi'... Ngoài ra, còn có cư dân mạng tiện thể xin xỏ "Anh có thể cho em mượn 50 triệu được không ạ?", khiến ai nấy cũng cười bò.
Sau khi kết thúc một mối tình nào đó, mỗi người sẽ có cách đối diện với nỗi buồn theo cách riêng của mình như chấp nhận hay bỏ qua, tha thứ hay từ mặt người yêu cũ. Tuy nhiên, không ít những thanh niên không chấp nhận mà tìm cách để phá đám cưới của tình cũ, khiến đối phương xấu hổ và bẽ mặt.