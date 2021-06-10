Trai trẻ tung ‘đòn độc’ khi bị cắm sừng: Cầm sấp tiền 500k rải ngập đám cưới tình cũ cho bỏ tức

Xã hội 10/06/2021 15:12

Một nam thanh niên cho rằng mình bị bạn gái "cắm sừng", nên anh chàng đã đến tận nơi tổ chức đám cưới của người yêu cũ để rải tiền toàn tờ mệnh giá 500.000 đồng. Song, hành động này lại nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực.

Mới đây, 1 đoạn clip lan truyền trên MXH về một thanh niên bị bồ “đá” đã đến đám cưới bạn gái cũ rải xấp tiền 500.000đ. Cụ thể, chàng trai tức giận chia sẻ: “Cô dâu yêu 1 lúc 3 người và có chửa với 1 người, chia tay 2 người còn lại, còn quá đáng với gia đình mình. Rải tiền tiễn luôn”. Thay vì chúc phúc thì thanh niên rải tiền này lại tỏ rõ thái độ không cam lòng dẫn đến hành động “vun tay quá trán”.

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Thanh niên ăn bận bảnh bao và cầm xấp tiền mệnh giá 500.000đ đến đám cưới của người yêu cũ - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn clip, nam thanh niên diện áo sơ mi, quần âu vô cùng ngầu bước xuống từ ô tô, trên tay là 1 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng. Anh chàng bắt đầu tiến tới chỗ tổ chức lễ cưới cứ thể rải tiền "mỏi tay". 

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Hành động rải tiền không 'ngán' ai của anh chàng - Ảnh chụp màn hình

Dù chàng trai ăn mặc lịch sự nhưng hành động rải tiền thiếu tôn trọng trong đám cưới tình cũ khiến ai nấy cũng tỏ ra bất bình. Đồng thời, nhiều người còn cảm thấy vui mừng bởi cô gái đã "đá" anh chàng này. Điển hình như: "Nếu anh là cô gái đó, anh cũng sẽ bỏ em thôi em trai à. Anh tin quyết định không lấy em là quyết định sáng suốt nhất đời cô ấy đó", "Xem xong cái video chỉ cười nhẹ một cái rồi đi ra. Cười vì thấy cô dâu chọn đúng người...", "Cô gái bỏ anh này là đúng, đừng nghĩ tiền là tất cả. Tiền tiêu mãi cũng hết chỉ còn tình cảm là mãi mãi'... Ngoài ra, còn có cư dân mạng tiện thể xin xỏ "Anh có thể cho em mượn 50 triệu được không ạ?", khiến ai nấy cũng cười bò.

Trai trẻ tung ‘đòn độc’ khi bị cắm sừng: Cầm sấp tiền 500k rải ngập đám cưới tình cũ cho bỏ tức - Ảnh 3
Nhiều người bất bình trước hành động của chàng trai - Ảnh chụp màn hình

Sau khi kết thúc một mối tình nào đó, mỗi người sẽ có cách đối diện với nỗi buồn theo cách riêng của mình như chấp nhận hay bỏ qua, tha thứ hay từ mặt người yêu cũ. Tuy nhiên, không ít những thanh niên không chấp nhận mà tìm cách để phá đám cưới của tình cũ, khiến đối phương xấu hổ và bẽ mặt.

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