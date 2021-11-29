TP.HCM sẽ phạt xe kinh doanh không đổi sang biển số vàng lên tới 8 triệu đồng từ sau 31/12

Phòng PC08 đã tổ chức tăng cường việc cấp, đổi biển số xe kinh doanh vận tải ngoài giờ hành chính, vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật, từ 17 giờ đến 22 giờ. Việc cấp biển số ngoài giờ sẽ thực hiện đến hết ngày 31/12.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 1/8 đến nay, PC08 đã tiếp nhận hơn 73.000 trường hợp chủ xe xin cấp biển số màu vàng, trong đó có cả cấp mới và cấp đổi. Hiện toàn thành phố còn khoảng 47.000 trường hợp chưa thực hiện quy định chuyển đổi sang biển số vàng. Lãnh đạo Phòng PC08 nhận định, không ít trường hợp còn thờ ơ việc này. Nguyên nhân ban đầu là do chủ phương tiện có suy nghĩ việc cấp đổi rườm rà, mất thời gian; một số ý kiến khác cho rằng việc đổi sang biển số vàng sẽ tốn chi phí rất lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

“Tuy nhiên, việc cấp đổi biển số vàng không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp, khi có biển vàng, chủ xe mới phải mang biển số trắng lên đổi, do đó không ảnh hưởng đến việc kinh doanh” – lãnh đạo PC08 nói và khẳng định CSGT TP.HCM luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải thực hiện đổi biển số nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định. Sau ngày 31/12, CSGT TP.HCM sẽ xử phạt lỗi không đổi biển số nền màu vàng - Ảnh: Tuổi trẻ Phòng PC08 đã tổ chức tăng cường việc cấp, đổi biển số xe kinh doanh vận tải ngoài giờ hành chính. Cụ thể thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật, từ 17 giờ đến 22 giờ. Việc cấp biển số ngoài giờ sẽ thực hiện đến hết ngày 31/12.

Đáng chú ý, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết, từ sau ngày 31/12, tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt vì vi phạm lỗi "không thực hiện đúng quy định về biển số", theo Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mức phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức. 4 địa điểm cấp biển số màu vàng Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM có bốn điểm đăng ký xe thực hiện thủ tục đổi biển số xe kinh doanh vận tải cho các cá nhân, doanh nghiệp. Gồm: + Điểm đăng ký xe tại Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Địa chỉ: 282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh. + Điểm đăng ký xe Nam Sài Gòn. Địa chỉ: 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. + Điểm đăng ký xe Rạch Chiếc. Địa chỉ: 212 Quốc Lộ 1A, phường Tân Phú, TP Thủ Đức. + Điểm đăng ký xe An Sương. Địa chỉ: 1509 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

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