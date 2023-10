Vụ đoàn người 'dỡ rào' cách ly mặc kệ lời năn nỉ của nhân viên y tế: Các nhân viên không phải người trực chốt, phường đang kiểm tra biển số xe xử phạt

Liên quan đến sự việc đoàn người bất chấp phá hàng rào chốt cứng mặc kệ lời năn nỉ của nhân viên y tế, cơ quan chức năng cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Liên quan đến đoạn clip người dân phá hàng rào chốt cứng để đi qua mặc cho nhiều nhân viên y tế ngăn cản, theo Thanh Niên, chiều ngày 5/9, ông Nguyễn Minh Khôi, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM đã xác nhận sự việc trên xảy ra vào khoảng 11h sáng 4/9 trên đường Gò Xoài, đoạn gần đường Lê Văn Quới.

"Nhân viên y tế trong clip không phải là người làm nhiệm vụ tại chốt. Đây là chốt cứng được rào lại để buộc người dân khi có việc cần thiết ra ngoài thì đi đường khác để thuận tiện kiểm soát. Thấy người dân dời rào, nhân viên y tế đã can ngăn. Ngay sau đó, công an phường cũng chạy xuống rào lại chốt" - ông Khôi trả lời báo Thanh Niên.

Ảnh: Chụp màn hình

Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A cho biết thêm hiện Phó trưởng Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo CSGT - Trật tự Công an quận và Công an P.Bình Hưng Hòa A kiểm tra lại biển số các xe, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không có lý do chính đáng theo Nghị định 117.

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh gần chục người dân chạy xe máy dỡ chốt cách ly để ra ngoài. Nhưng điều gây chú ý là giọng nói bất lực của các nhân viên y tế, cố năn nỉ người dân nhưng bất thành.

Nhân viên y tế đứng bất lực - Ảnh: Chụp màn hình

Nhóm người vẫn bất chấp tháo rào chắn để phóng xe máy qua. Một nam nhân viên y tế chạy theo giọng nói lớn: "Anh chị kỳ quá! em đã cách ly rồi mà các anh chị làm gì vậy, biết bao giờ mới hết dịch đây". Sau đó, nhiều người khác cũng cất giọng năn nỉ: "Anh chị quay lại đi anh chị ơi".

Tuy nhiên, đoàn người vẫn bỏ ngoài tai những lời năn nỉ, thuyết phục và trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên y tế. Mất một lúc lâu "đứng chôn chân" trước hành động của nhóm người này, nam nhân viên y tế mới vội đi kéo chốt chặn lại. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về làn sóng chì trích của dự luận.

