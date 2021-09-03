Một nữ bệnh nhân đã la hét ầm ĩ khi nhìn thấy một "bóng trắng bí ẩn" đến gần mình. Tuy nhiên, sự thật rất nhanh sau đó đã sáng tỏ khiến mọi người cười không nhặt được mồm.

Trong chiều nay, một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ bệnh nhân la hét thất thanh trong đêm khi nhìn thấy nhân viên y tế khiến cư dân mạng chú ý. Theo như trong clip, phòng điều trị của nữ bệnh nhân này có đến 2 người, người phụ nữ nằm giường trong góc, tắt đèn và kéo rèm đi ngủ. Còn ở phía bên kia của căn phòng là một nam bệnh nhân đang thở oxy, đã ngủ nhưng người này để sáng đèn. Tổng thể, căn phòng của 2 bệnh nhân không hề quá âm u hoặc tạo cho ai cảm giác sợ hãi.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, khi một bóng trắng đi đến bên giường trong của người phụ nữ, vừa lúc cuối xuống thì bệnh nhân đã hét toáng lên, vùng vẫy kịch liệt. Người đàn ông bên cạnh, dù đang thở oxy, cũng vội vàng bật dậy xem có chuyện gì. Rất may, cái bóng trắng ấy vẫn giữ được bình tĩnh, ra hiệu cho người phụ nữ đeo khẩu trang vào còn hỏi: "Cái gì mà la dữ vậy?" khiến người phụ nữ đơ vài giây.

Hóa ra, kẻ thứ ba xuất hiện trong căn phòng không ai khác là một bác sĩ đang mặc đồ bảo hộ trắng. Hai bác sĩ khác nghe thấy tiếng ồn ào cũng vội vàng chạy vào xem. Một người lập tức bật đèn lên để bệnh nhân có thể nhìn rõ "bóng trắng bí ẩn". Mọi người sau khi hiểu ra sự việc thì chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bình luận của cư dan mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip vui sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng. Nhiều người cho biết mình xem 10 lần vẫn mắc cười. Có ý kiến lại tội nghiệp cho chú giường bên vì cũng bị dọa một phen hú hồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-giua-dem-nu-benh-nhan-gao-thet-tham-thiet-vi-trong-thay-bong-trang-bi-an-va-su-that-hai-huoc-phia-sau-422296.html