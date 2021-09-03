Clip: Giữa đêm, nữ bệnh nhân gào thét thảm thiết vì trông thấy 'bóng trắng bí ẩn' và sự thật hài hước phía sau

Xã hội 03/09/2021 21:15

Một nữ bệnh nhân đã la hét ầm ĩ khi nhìn thấy một "bóng trắng bí ẩn" đến gần mình. Tuy nhiên, sự thật rất nhanh sau đó đã sáng tỏ khiến mọi người cười không nhặt được mồm.

Trong chiều nay, một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ bệnh nhân la hét thất thanh trong đêm khi nhìn thấy nhân viên y tế khiến cư dân mạng chú ý. Theo như trong clip, phòng điều trị của nữ bệnh nhân này có đến 2 người, người phụ nữ nằm giường trong góc, tắt đèn và kéo rèm đi ngủ. Còn ở phía bên kia của căn phòng là một nam bệnh nhân đang thở oxy, đã ngủ nhưng người này để sáng đèn. Tổng thể, căn phòng của 2 bệnh nhân không hề quá âm u hoặc tạo cho ai cảm giác sợ hãi.

bong trang bi an 1
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, khi một bóng trắng đi đến bên giường trong của người phụ nữ, vừa lúc cuối xuống thì bệnh nhân đã hét toáng lên, vùng vẫy kịch liệt. Người đàn ông bên cạnh, dù đang thở oxy, cũng vội vàng bật dậy xem có chuyện gì. Rất may, cái bóng trắng ấy vẫn giữ được bình tĩnh, ra hiệu cho người phụ nữ đeo khẩu trang vào còn hỏi: "Cái gì mà la dữ vậy?" khiến người phụ nữ đơ vài giây.

Hóa ra, kẻ thứ ba xuất hiện trong căn phòng không ai khác là một bác sĩ đang mặc đồ bảo hộ trắng. Hai bác sĩ khác nghe thấy tiếng ồn ào cũng vội vàng chạy vào xem. Một người lập tức bật đèn lên để bệnh nhân có thể nhìn rõ "bóng trắng bí ẩn". Mọi người sau khi hiểu ra sự việc thì chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

bong trang bi an 2
Bình luận của cư dan mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip vui sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng. Nhiều người cho biết mình xem 10 lần vẫn mắc cười. Có ý kiến lại tội nghiệp cho chú giường bên vì cũng bị dọa một phen hú hồn.

Cầm 4 phiếu đi chợ trên tay, người đàn ông bị xử phạt vì sai ngày, sai địa điểm và lời trách móc: 'Các anh xử lý vậy là không có tình'

Cầm 4 phiếu đi chợ trên tay, người đàn ông bị xử phạt vì sai ngày, sai địa điểm và lời trách móc: 'Các anh xử lý vậy là không có tình'

Một người đàn ông đi chợ sai ngày, sai cả địa điểm lúc giãn cách xã hội. Khi được cơ quan chức năng chặn lại, người này có biểu hiện cãi cùn, trách móc ngược các chiến sĩ công an.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 bệnh nhân covid-19 đồ bảo hộ

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số