Một đối tượng nhất quyết đòi được tiêm vắc xin Pfizer mới đồng ý test nhanh. Sau đó, người này còn mang dao đuổi theo một chiến sĩ công an.

Theo Công an TP,HCM, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt và tang vật - Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều ngày 1/9, Tổ Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 tại khu vực tổ 07, ấp An Hòa, xã Khánh An. Tổ công tác đến nhà và yêu cầu Suốt ra để lấy mẫu xét nghiệm nhưng đối tượng không đồng ý. Người này yêu cầu phải được tiêm ngừa vắc xin Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm.

Tổ Y tế đã cố gắng giải thích nhưng Suốt không đồng ý. Sau đó, một cán bộ công an xã Khánh Ancũng giải thích, yêu cầu Suốt hợp tác để Tố Y tế lấy mẫu nhưng đối tượng vẫn từ chối và còn vào nhà lấy dao đuổi chém người này.

Lúc này Trung úy Phan Hùng Quốc, Công an viên cùng một số cán bộ khác khống chế thì bị Suốt chém vào tay. Lực lượng Công an xã đã khống chế bắt giữ Suốt.

Vụ việc đang được Công an huyện An Phú điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

7 nhà máy oxy mini của ông Dũng 'lò vôi' đã về Việt Nam và sẽ chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân Ngày 2/9 vừa qua, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã có buổi tiếp nhận 7 nhà máy oxy mini về Việt Nam. Đây chính là ý tưởng của ông và được chuẩn bị cách đây nhiều tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-che-nguoi-dan-ong-doi-tiem-vac-xin-pfizer-moi-chiu-test-nhanh-con-vac-dao-duoi-chem-chien-si-cong-an-422272.html