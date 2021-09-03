7 nhà máy oxy mini của ông Dũng 'lò vôi' đã về Việt Nam và sẽ chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân

"Sáng kiến này tôi đã thiết kế để phục vụ cho khắp mọi miền đất nước. Nơi đâu cần cũng có thể vận chuyển dễ dàng chỉ với 2 xe. 1 xe phía trước chở nhà máy oxy và xe phía sau chở bình" - ông Dũng cho biết.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Tịch HĐQT CTCP Đại Nam đã chính thức có buổi ra mắt và giới thiệu 7 nhà máy oxy mini di động đầu tiên được đưa về Việt Nam. Theo ông Dũng chia sẻ, những nhà máy oxy mini di động là ý tưởng của ông nghĩ ra và chuẩn bị tất cả cách đây 4 tháng. Hiện, 7 nhà máy đã về tới Việt Nam. Mỗi ngày có thể bơm được 1.600 bình oxy cỡ 5 lít. Những bình oxy bơm cho Bệnh viện dã chiến sẽ có dung tích 40 lít và bơm phục vụ nhân dân với bình có dung tích 5 lít.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng cho biết sẽ kết hợp với 3 đơn vị chủ lực của địa phương là Tỉnh đoàn, Công an và Quân đội trong hoạt động thiện nguyện nhằm tỏ rõ sự công khai và minh bạch trong quá trình phục vụ cộng đồng. Các tổ chức thiện nguyện khác có hoạt động liên quan đến trạm oxy này có thể liên hệ với cơ quan chức năng địa phương hoặc 3 đơn vị trên để làm việc.

Tiết bị sẽ được lắp ráp -Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết: "Trước mắt chúng tôi hy vọng phủ kín Bình Dương, để làm sao 6.000 bình oxy cung cấp cho tỉnh đoàn Bình Dương sẽ phục vụ tốt cho công tác điều trị F0. Lực lượng công an cùng các bệnh viện dã chiến phối hợp nhịp nhàng".

Trước tấm lòng của ông Dũng, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương cũng bày tỏ sự vui mừng khi có thể tiếp nhận một số lượng lớn bình oxy phục vụ công tác chống dịch, giúp đỡ bà con.

Và phục vụ người dân trong thời gian tới - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, trong buổi livestream ngày trong livestream ngày 27/8, ông Huỳnh Uy Dũng cũng tiết lộ bản thân đã âm thầm đặt 50.000 bình oxy và chuẩn bị 21 nhà máy oxy mini di động từ cách đây nhiều tháng.

"Tôi đã chuẩn bị từ cách đây 3 tháng. Khi dịch bệnh xảy ra khó khăn nhất là vật tư y tế, quan trọng nhất là hơi thở. Bạn bè tôi nhiều người nói hãy chia bình oxy lại, tôi nói nếu tôi bán lại cho thị trường chắc cũng lãi cả trăm tỷ, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, làm sao cùng dân mình, cho đất nước mình qua kiếp nạn" - ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ trong livestream.