Cầm 4 phiếu đi chợ trên tay, người đàn ông bị xử phạt vì sai ngày, sai địa điểm và lời trách móc: 'Các anh xử lý vậy là không có tình'

Xã hội 03/09/2021 19:52

Một người đàn ông đi chợ sai ngày, sai cả địa điểm lúc giãn cách xã hội. Khi được cơ quan chức năng chặn lại, người này có biểu hiện cãi cùn, trách móc ngược các chiến sĩ công an.

Theo Pháp luật và bạn đọc, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh xử phạt một người đàn ông vì sai ngày đi chợ ở phường Đức Giang, Long Biên nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận. Đáng nói, dù đã vi phạm mà người này còn cố tranh cãi, không chấp nhận việc nộp phạt.

gian cach xa hoi
Người đàn ông ra ngoài đi chợ - Ảnh cắt từ clip

Trong clip, người đàn ông cho biết, ngày 2/9, nhà đã hết thực thực phẩm nên anh ra ngoài mua. Tuy nhiên, theo đúng ngày trên giấy đi chợ là ngày 3/9. Không những sai ngày, anh này còn đi sai cả phường khi trong giấy ghi rõ là mua hàng ở chợ Gia Thụy (phường Gia Thụy) nhưng anh lại đi sang tận phường Đức Giang. Mặc dù chiến sĩ chiến sĩ công an đã rất bình tĩnh, hỏi đi hỏi lại anh đi vào mấy giờ, phường nào đến người này nhận ra sai sót nhưng anh vẫn sự xử phạt này "không hề đúng".

"Trước tiên là hôm nay mùng 2/9, tôi đã tuân thủ giãn cách xã hội từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ, và hôm nay tôi hết thực phẩm, tôi phải đi chợ...

Thẻ đi chợ của tôi là mùng 3, là ngày mai thôi, tôi bị nhầm một ngày. Các anh cứ vin vào đó để bắt lỗi tôi là không hề đúng. Tôi đã xin các anh là tôi nhầm ngày, các anh châm trước cho tôi, nếu không cho tôi đi thì tôi quay về. Còn các anh nhăm nhăm ghi và bắt phạt tôi, các anh xử lý vậy là không có tình" - người đàn ông nói trong clip.

Qua clip, có thể thấy người đàn ông cầm một lúc 4 tấm giấy đi chợ trên tay những vẫn "không để ý ngày, để ý đến thời gian vì luôn ở nhà". Các chiến sĩ công an sau đó vẫn yêu cầu anh ký vào biên bản với lời khẳng định chắc nịch: "Anh có thể quay phim, chụp ảnh, khiếu nại tố cáo, chúng tôi làm theo quy định nhà nước".

 Không rõ người đàn ông trong clip sẽ bị xử phạt thế nào nhưng thái độ to tiếng, "cãi cùn" của người đàn ông khiến nhiều người xôn xao.  

"Không hiểu bù lu bù loa quay video làm gì? Sai thì phạt chứ ai cũng như mấy anh thì làm sao hết dịch? Phạt nặng đi mấy anh"; "Bạn sai rồi, hãy để họ làm đúng thẩm quyền, nếu không dân sẽ hỏi dịch bệnh từ đâu ra...? Là từ chính những người thiếu ý thức như bạn đó"; "Sai thì lịch sự ngay từ đầu, chứ cứ lý do làm gì. Nếu ai cũng mang lý do và nhầm như này thì bao giờ Hà Nội mới hết dịch?" - bình luận của một vài cư dân mạng.

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