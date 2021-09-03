Bắt ghen cực sốc: Anh lính cứu hỏa phá cửa khách sạn cứu người nhưng lại phát hiện vợ mình 'hú hí' với kẻ khác và nhận định của netizen

Đoạn clip ghi lại cảnh một anh lính cứu hỏa đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại một khách sạn bốc cháy. Khi anh vừa phá cửa cứu người mắc kẹt bên trong thì phát hiện đó chính là vợ mình đang đi "vui vẻ" cùng người khác. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã nhận về nhiều chỉ trích về tính chân thật của câu chuyện. Nhiều netizen cho rằng đây chỉ là một vụ dàn dựng để câu view vì diễn xuất cứng đờ của các nhân vật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ghen-cuc-soc-anh-linh-cuu-hoa-pha-cua-khach-san-cuu-nguoi-nhung-lai-phat-hien-vo-minh-hu-hi-voi-ke-khac-va-nhan-dinh-cua-netizen-422262.html