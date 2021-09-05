Nữ tình nguyện viên bị cho là 'trà xanh' khi nên duyên cùng anh công trực chốt đã lên tiếng: Tất cả chỉ là hiểu lầm?

Xã hội 05/09/2021 15:49

Câu chuyện tình "cổ tích" giữa cô tình nguyện viên và anh chiến sĩ công an trực chốt vừa qua đã nhận về nhiều chỉ trích khi cô gái bị vướng tin đồn "tiểu tam". Mới đây, nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng.

Mới đây, câu chuyện về một nữ tình nguyện viên nên duyên cùng anh công an trực chốt sau 3 tháng tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái đã nhận về nhiều chỉ trích khi bị tố là "người thứ 3" khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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Đoạn clip nhắc đến một câu chuyện khác mà nhân vật chính là người khác - Ảnh: Internet

Theo Đất Việt, bị cho là có liên quan đến sự việc, cô gái tên T.L.A cho biết: "Cách đây khoảng 2 ngày, có một chị trên Tik Tok đăng tải bài viết về chuyện tình yêu của một nữ tình nguyện viên khác (không phải chuyện của mình) thì nhiều người vào nói mình là 'tưởng cổ tích thế nào, hóa ra là trà xanh'. Do trước đó hình ảnh của mình và bạn trai được chia sẻ nhiều nên mọi người hiểu nhầm, tưởng mình là nữ tình nguyện viên trong câu chuyện kia".

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Nữ tình nguyện viên trong câu chuyện - Ảnh: Internet

Theo T.L.A, chỉ sau 1 đêm, hình ảnh của cô và bạn trai bị nhiều page và diễn đàn gắn kèm với bài viết có nội dung tiêu cực liên quan đến 'trà xanh' và nhận về vô số chỉ trích. Thậm chí, nhiều người còn vào thẳng trang cá nhân của cô gái để công kích, để lại comment khiếm nhã khiến nạn nhân bị tổn thương.

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Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, từ hôm xảy ra sự hiểu lầm trên, T.L.A cũng cho biết nhờ có bạn bè, người thân an ủi nên tinh thần của cô cũng sớm ổn định trở lại. Bên cạnh đó, cô gái cũng khẳng định: "Mình hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện ấy, mình và bạn trai vẫn đang êm đẹp".

 

Được biết, T.L.A cũng đã đăng tải bài viết nói rõ sự việc. Theo nạn nhân cho biết, sau bài viết được đăng tải, đã có nhiều người gỡ bỏ bình luận tiêu cực trước đó, nhiều page cũng đã chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh của cô trong bài viết tiêu cực không liên quan. Qua câu chuyện lần này, T.L.A mong mọi người nên tìm hiểu kỹ hơn vấn đề trước khi bình luận điều gì đó trên mạng xã hội để tránh làm tổn thương người khác.

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Từ khóa:   tiểu tam covid-19 chuyện tình giữa tình nguyện viên và cán bộ trực chốt

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