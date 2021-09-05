Nữ tình nguyện viên bị cho là 'trà xanh' khi nên duyên cùng anh công trực chốt đã lên tiếng: Tất cả chỉ là hiểu lầm?

Mới đây, câu chuyện về một nữ tình nguyện viên nên duyên cùng anh công an trực chốt sau 3 tháng tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái đã nhận về nhiều chỉ trích khi bị tố là "người thứ 3" khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đoạn clip nhắc đến một câu chuyện khác mà nhân vật chính là người khác - Ảnh: Internet

Theo Đất Việt, bị cho là có liên quan đến sự việc, cô gái tên T.L.A cho biết: "Cách đây khoảng 2 ngày, có một chị trên Tik Tok đăng tải bài viết về chuyện tình yêu của một nữ tình nguyện viên khác (không phải chuyện của mình) thì nhiều người vào nói mình là 'tưởng cổ tích thế nào, hóa ra là trà xanh'. Do trước đó hình ảnh của mình và bạn trai được chia sẻ nhiều nên mọi người hiểu nhầm, tưởng mình là nữ tình nguyện viên trong câu chuyện kia".