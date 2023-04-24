TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa sân chung cư ở TP. Thủ Đức

Xã hội 24/04/2023 15:56

Người dân xung quanh nghe động tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, ngày 24/4, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông nằm tử vong bất thường giữa chung cư trên địa bàn.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân sống ở chung cư Vinhomes Grand Park, trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) bất ngờ nghe động mạnh tại khu vực sân sau tòa S1.07.

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa sân chung cư ở TP. Thủ Đức - Ảnh 1
Người dân tới kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, người dân xung quanh nghe động tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa sân chung cư ở TP. Thủ Đức - Ảnh 2
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong ở sân chung cư - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin ban đầu, người đàn ông được xác định là Lương Trọng T., sinh sống tại tầng 25 của tòa S1.07.

Đến hơn 14 giờ 30 cùng ngày (24.4), hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan công an phong tỏa, xử lý.

 

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Tại hiện trường, người đàn ông được bảo vệ và người dân sơ cứu tại chỗ khi đang nằm bất tỉnh dưới tầng hầm. Đến khi kiểm tra căn hộ, họ tiếp tục phát hiện người vợ đã tử vong.

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