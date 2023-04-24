Đau lòng cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con nữ sinh lớp 9 tự tử ở Nghệ An

Xã hội 24/04/2023 15:22

Mang cảm giác bất an, vừa ra đồng được khoảng 40 phút, chị N. về nhà thấy A. đang quét sân, rửa bát, chị khuyên con nếu có tội phải nhận, sau đó tiếp tục ra đồng làm việc. Hơn 1 tiếng sau, người anh lớn phát hiện em gái tự tử tại khu vực bếp của nhà.

Dẫn tin từ Vietnamnet, gia đình nữ sinh H.T.T.A, Trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã hoàn tất các thủ tục an táng con gái theo phong tục địa phương vào chiều 23/4.

Trưa 24/4, trong căn nhà nằm sâu ở ngõ xóm 13, xã Nghi Long, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục tới thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh xấu số.

Theo chị N. - mẹ nữ sinh H.T.T.A, A. là con thứ 2 trong gia đình. Kinh tế phụ thuộc vào việc chăn nuôi, làm ruộng.

Bố của A. đi lao động nước ngoài hơn 8 năm nay. Ngay khi nhận được tin dữ, bố em vội tìm chuyến bay gần nhất về quê, dự kiến chiều nay sẽ có mặt tại nhà.

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Ngôi nhà nhỏ của gia đình nữ sinh H.T.T.A xây nhiều năm trước nhưng vì hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa thể hoàn thiện - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào sáng chủ nhật (23/4) là ngày nghỉ nhưng A. có lịch học thêm. Để kiếm thêm thu nhập, chị N. nhận làm thêm tại ruộng dưa của một người trong làng. Tranh thủ thời tiết mát mẻ, chị N. dậy sớm sửa soạn, giặt giũ quần áo cho các con.

Trong lúc kiểm tra đồ dùng cá nhân, chị phát hiện số tiền tương đối lớn (hơn 400 nghìn đồng) trong cặp của con gái. Quá bất ngờ, chị phải gọi con gái dậy để hỏi rõ số tiền này.

Tuy nhiên, A. nhất quyết không chịu nói số tiền đó từ đâu mà có. Vì quá tức giận, chị N. có đánh A. vài cái. Dù dạy dỗ con là vậy nhưng C. rất thương, còn dặn người anh lớn làm bữa sáng để A. chuẩn bị đi học.

Mang cảm giác bất an, khi vừa ra đồng làm việc được khoảng 40 phút, chị N. về nhà và thấy A. đang quét dọn ngoài sân, bát đũa cũng đã rửa sạch sẽ. Trước lúc đi, chị N. khuyên con nếu có tội thì phải nhận.

Theo vị phụ huynh này, sau khi trao đổi với con gái, chị tiếp tục ra đồng làm việc. Khoảng hơn 1 tiếng sau, người anh lớn phát hiện em gái tự tử tại khu vực bếp của nhà.

Nghe tin, chị N. như sét đánh ngang tai, tay chân run rẩy. Đến nay, người mẹ này vẫn không tin con gái lại đột ngột ra đi như vậy…

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Mẹ nữ sinh đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con gái - Ảnh: Vietnamnet

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Long đại diện ban giám hiệu, cùng thầy cô và các em học sinh vô cùng thương xót trước sự ra đi đột ngột của em H.T.T.A.

Theo thông tin từ Báo An Ninh Thủ đô, ngày 24/4, UBND xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, em H.T.T.A (16 tuổi) học sinh lớp 9, Trường THCS Nghi Long đã tử vong tại nhà riêng vào sáng 23/4.

Sáng 23/4/2023, A. xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Về sau, người mẹ đi làm, A. ở nhà. Sau đó, mọi người phát hiện A. đã tự tử.

A. sống với mẹ và anh trai. Bố A. đi nước ngoài hơn 8 năm nay, một mình mẹ ở nhà chăm sóc 2 con. H.T.T.A có học lực trung bình, không có biểu hiện bất thường khi đi học.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của A. đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An tự tử tại nhà riêng

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An tự tử tại nhà riêng

Vào sáng ngày 23/4, nữ sinh H.T.T.A học Trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) được phát hiện đã tự tử tại nhà.

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