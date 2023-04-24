Nguyên nhân ban đầu trong vụ nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An tự tử tại nhà riêng

Đời sống 24/04/2023 10:57

Vào sáng ngày 23/4, nữ sinh H.T.T.A học Trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) được phát hiện đã tự tử tại nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 24/4, lãnh đạo UBND xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, em H.T.T.A (16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Nghi Long) tử vong vào sáng 23/4.

Qua lời kể của thầy Tuấn, vào sáng 23/4, trong lúc giặt đồ cho A., mẹ nữ sinh này phát hiện một số tiền trong túi quần của con. Người mẹ có tra hỏi số tiền này ở đâu mà có, sau đó 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó mẹ em đi làm, em H.T.T.A đã thắt cổ và chết tại nhà. Đến 8h30 cùng ngày, anh trai em H.T.T.A (học lớp 12) về nhà và phát hiện sự việc, tri hô mọi người ứng cứu nhưng đã muộn.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An tự tử tại nhà riêng - Ảnh 1
Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 9 tự tử - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em A., ông Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Long, cho biết bố của em đi nước ngoài hơn 8 năm nay, mẹ ở nhà chăm sóc 2 con. Thời gian vừa qua, ở lớp, trường em H.T.T.A có học lực trung bình, không có biểu hiện bất thường.

Ngoài ra, địa phương, gia đình và nhà trường đã động viên, thăm hỏi và phối hợp tổ chức lễ mai táng cho em H.T.T.A vào chiều ngày 23/4.

 

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