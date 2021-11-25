TP.HCM nhận hỗ trợ 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 của Liên Bang Nga

TP.HCM đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 do Công ty Polysan tài trợ, trước mắt, sẽ phân bổ một phần đến 8 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo thông tin từ VOV, tại lễ tiếp nhận, ông Timur S. Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM cho biết, giai đoạn 2020-2021 là hai năm rất khó khăn đối với Liên bang Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, đại dịch cũng phản ánh rõ nét mối quan hệ khăng khít của hai nước trong việc cùng trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa SARS-CoV-2. Việt Nam đã gửi tới Liên bang Nga dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang y tế, quân áo bảo hộ y tế. Phía Nga cũng đã chuyển những thiết bị chống virus, hệ thống test, vaccine Sputnik V để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam.

Vừa qua, Công ty Polysan của Nga đã sản xuất thành công thuốc Cytoflavin, được ứng dụng rộng rãi trong ngăn ngừa sự trở nặng của bệnh nhân mắc Covid-19 nên ông Timur S. Sadykov tin tưởng rằng loại thuốc này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế tại TP.HCM trong việc điều trị cho người bệnh mắc Covid-19 đang trở nặng.

Công ty Polysan tặng TP.HCM 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: VOV

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 do Công ty Polysan tài trợ, trước mắt, sẽ phân bổ một phần đến 8 bệnh viện trong số các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19. Đó là Bệnh viện Bình An, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện 7A, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bệnh viện TP. Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Số thuốc còn lại sẽ được ngành Y tế TP xem xét phân bổ, điều chuyển đến các bệnh viện khác.

"Với sự hỗ trợ này, các bệnh viện ở Thành phố có thêm điều kiện điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hiện nay, thuốc điều trị Covid-19 cả thế giới đều đang khan, hiếm cả về khâu sản xuất và khâu nghiên cứu vì họ không có kinh nghiệm và bệnh này cũng rất mới. Cho nên, bất cứ loại thuốc hay vaccine nào liên quan đến bệnh nhân Covid-19 để điều trị thì đều rất quý", bà Tô Thị Bích Châu nói.

Số ca mắc Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc đang tăng mạnh, khẩn trương triển khai nhanh phương án đối phó Các tỉnh khu vực phía Bắc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây. Trong đó, từ 6h ngày 24 đến 6h ngày 25/11, Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc Covid-19.

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