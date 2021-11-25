TP.HCM nhận hỗ trợ 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 của Liên Bang Nga

Xã hội 25/11/2021 19:40

TP.HCM đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 do Công ty Polysan tài trợ, trước mắt, sẽ phân bổ một phần đến 8 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo thông tin từ VOV, tại lễ tiếp nhận, ông Timur S. Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM cho biết, giai đoạn 2020-2021 là hai năm rất khó khăn đối với Liên bang Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, đại dịch cũng phản ánh rõ nét mối quan hệ khăng khít của hai nước trong việc cùng trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa SARS-CoV-2. Việt Nam đã gửi tới Liên bang Nga dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang y tế, quân áo bảo hộ y tế. Phía Nga cũng đã chuyển những thiết bị chống virus, hệ thống test, vaccine Sputnik V để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam.

Vừa qua, Công ty Polysan của Nga đã sản xuất thành công thuốc Cytoflavin, được ứng dụng rộng rãi trong ngăn ngừa sự trở nặng của bệnh nhân mắc Covid-19 nên ông Timur S. Sadykov tin tưởng rằng loại thuốc này sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế tại TP.HCM trong việc điều trị cho người bệnh mắc Covid-19 đang trở nặng.

Covid-19 1
Công ty Polysan tặng TP.HCM 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: VOV

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị Covid-19 do Công ty Polysan tài trợ, trước mắt, sẽ phân bổ một phần đến 8 bệnh viện trong số các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19. Đó là Bệnh viện Bình An, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện 7A, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bệnh viện TP. Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Số thuốc còn lại sẽ được ngành Y tế TP xem xét phân bổ, điều chuyển đến các bệnh viện khác.

 "Với sự hỗ trợ này, các bệnh viện ở Thành phố có thêm điều kiện điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hiện nay, thuốc điều trị Covid-19 cả thế giới đều đang khan, hiếm cả về khâu sản xuất và khâu nghiên cứu vì họ không có kinh nghiệm và bệnh này cũng rất mới. Cho nên, bất cứ loại thuốc hay vaccine nào liên quan đến bệnh nhân Covid-19 để điều trị thì đều rất quý", bà Tô Thị Bích Châu nói.

Số ca mắc Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc đang tăng mạnh, khẩn trương triển khai nhanh phương án đối phó

Số ca mắc Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc đang tăng mạnh, khẩn trương triển khai nhanh phương án đối phó

Các tỉnh khu vực phía Bắc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây. Trong đó, từ 6h ngày 24 đến 6h ngày 25/11, Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 ống thuốc Cytoflavin Liên Bang Nga

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số