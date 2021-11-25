Số ca mắc Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc đang tăng mạnh, khẩn trương triển khai nhanh phương án đối phó

Xã hội 25/11/2021 19:24

Các tỉnh khu vực phía Bắc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây. Trong đó, từ 6h ngày 24 đến 6h ngày 25/11, Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 25/11, ông Nguyễn Lê Huy, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại địa phương này lên 392 F0. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định 910 trường hợp F1 liên quan, trong đó 562 người đang cách ly tại nhà và 348 người cách ly tập trung.

Trước diễn biến dịch phức tạp trở lại, huyện Yên Lạc tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân. Trong các ngày 20-23/11, việc xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện thêm 85 F0 trong cộng đồng ở các xã Trung Kiên, Tề Lỗ, Nguyệt Đức.

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Hiện nay các tỉnh thành phía Bắc số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh. Ảnh: Internet

Tại buổi làm việc với huyện ngày 25/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc tuyên truyền để người dân tạm dừng tổ chức đám cưới trong thời điểm này, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tại các đám hiếu.

Đồng thời, huyện Yên Lạc cần thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, tạm dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu, cấm hoạt động đối với chợ tạm, chợ cóc.

Địa phương được yêu cầu bảo vệ an toàn tuyệt đối Trung tâm Y tế Yên Lạc, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập. Đồng thời, ngành chức năng rà soát điều kiện điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà, đảm bảo an toàn không để lây lan dịch bệnh trong gia đình có người bị cách ly.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu huyện Yên Lạc bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu cách ly tập trung và trang thiết bị chống dịch, trạm y tế lưu động nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống cấp bách.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ngành y tế địa phương hướng dẫn để F1 đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà, khuyến khích cách ly tại nhà, nhà trọ an toàn, linh hoạt, không nguy cơ lây nhiễm chéo.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị thực hiện và nhân rộng hình thức điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở trong điều trị F0 bằng tập huấn và thực hành tại cơ sở điều trị F0 trên địa bàn.

Tính từ 6h ngày 24 đến 6h ngày 25/11, Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc Covid-19. Trước đó, tỉnh này cũng yêu cầu tạm dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage và yêu cầu người dân không ra đường trong khung giờ từ 22h đến 4h sáng.

Nam Định đã yêu cầu thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Phụ sản của tỉnh. Bệnh viện hiện có 196 cán bộ, nhân viên y tế; 134 người bệnh, 125 người nhà người bệnh và 99 trẻ sơ sinh. Thời gian cách ly từ 17h ngày 24/11 cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngày 24-25/11, Nam Định ghi nhận 98 ca mắc Covid-19, trong đó một số ca mắc Covid-19 là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản của tỉnh.

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Từ khóa:   Covid-19 dịch bệnh ở miền Bắc SARS-CoV-2

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