Phát hiện nam sinh viên rơi từ cầu vượt xuống quốc lộ nằm bất tỉnh, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo sự việc cho công an địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh viên rơi từ cầu vượt trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 trưa cùng ngày, tại cầu vượt Tỉnh Lộ 10B (quận Bình Tân) người dân phát hiện nam thanh niên rơi từ trên cầu vượt xuống mặt đường quốc lộ 1A. Khi tới kiểm tra, họ thấy nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa đi cấp cứu.

Nam sinh viên rơi cầu vượt nguy kịch - Ảnh: FB

Xe máy của nam thanh niên - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm sơ bộ, công an phát hiện tại hiện trường có một xe máy, trên xe còn treo một ba lô.

Trong ba lô công an thu giữ một số giấy tờ, trong đó có một thẻ căn cước công dân và một thẻ sinh viên mang tên Trương Trần Trung (19 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít lâu, tại Đại học Kiến Trúc Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một sinh viên rơi từ tầng 13 đè trúng một nam sinh khác dưới đất.

Hậu quả, nam sinh rơi từ tầng 13 tử vong tại chỗ, nạn nhân bị đè trúng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Tình hình hiện tại của nam sinh bị sinh viên rơi từ tầng 13 Đại học Kiến Trúc đè trúng Trên đường đến phòng học, Huy bất ngờ bị một nam sinh viên rơi từ tầng 13 đè trúng. Nhiều người cho rằng nam sinh viên nhảy lầu tự tử, nghi vấn này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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