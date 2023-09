Tình hình hiện tại của nam sinh bị sinh viên rơi từ tầng 13 Đại học Kiến Trúc đè trúng

Nam sinh rơi từ tầng 13 tử vong tại chỗ, sinh viên bị đè trúng hiện đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: FB

Theo Zing, Huy đã có thể nói chuyện bình thường nhưng không nhớ gì tại thời điểm xảy ra tai nạn. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ cho biết tình hình của Huy không quá nghiêm trọng.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra xác minh nghi vấn Hoàng Hải Nam nhảy lầu tự tử từ tầng 13.

Khoảng 21 giờ ngày 6/11, tại chung cư Đạt Gia, số 43 đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức cũng xảy ra vụ nhảy lầu tự tử khiến một nam thanh niên tử vong.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng động mạnh phát ra phía sau toà nhà B3, chung cư Đạt Gia nên chạy đến kiểm tra. Lúc này, mọi người phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất, nghi tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua khám nghiệm sơ bộ, công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 21 chung cư xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Nguyễn Văn H. (27 tuổi, quê Hà Tĩnh), sống tại tầng 4 chung cư cùng một người bạn. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh được thanh niên này để lại. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.