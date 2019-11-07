Nam thanh niên nhảy lầu tự tử dẫn đến tử vong tại chỗ. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Mới đây, tại chung cư Đạt Gia, số 43 đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức xảy ra vụ nhảy lầu tự tử khiến một nam thanh niên tử vong.

Khoảng 21 giờ ngày 6/11, người dân nghe tiếng động mạnh phát ra phía sau toà nhà B3, chung cư Đạt Gia nên chạy đến kiểm tra. Lúc này, mọi người phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất, nghi tử vong nên báo công an.

Nam thanh niên nhảy lầu tự tử - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua khám nghiệm sơ bộ, công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 21 chung cư xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Nguyễn Văn H. (27 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Theo Zing, nạn nhân sống tại tầng 4 chung cư cùng một người bạn. Kiểm tra nơi ở, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh được thanh niên này để lại. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi ôm con nhảy cầu tự tử khiến nhiều người đau xót.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 5/11, một người phụ nữ lái xe máy chở 2 con nhỏ (1 tuổi và 5 tuổi) lên cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Người mẹ cho con ăn cháo rồi định ôm 2 con nhảy xuống sông. Tuy nhiên, bé 5 tuổi chạy thoát, còn người mẹ cùng đứa con 1 tuổi rơi xuống sông mất tích.

Người phụ nữ ôm con nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh - Ảnh: FB

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trong cốp xe người mẹ có một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, người phụ nữ kể bản thân đang bị bệnh và có khúc mắc tình cảm với chồng. Vì không muốn làm khổ người khác nên chị mới hành động dại dột.

Hải Phòng: Mẹ ôm con 1 tuổi nhảy cầu tự tử, nhói lòng bức thư tuyệt mệnh Trong bức thư tuyệt mệnh, người phụ nữ tiết lộ đang mắc bệnh, vì không muốn làm khổ người khác nên ôm con nhảy cầu tự tử.

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