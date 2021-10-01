TP.HCM: Một gia đình có 11 ca mắc Covid-19 'vượt cửa tử' khỏi bệnh ngoạn mục sau hơn 1 tháng điều trị

Xã hội 01/10/2021 08:32

Sau hơn 1 tháng điều trị, gia đình có tới 11 người mắc Covid-19, đến nay đều đã khỏi bệnh. Trong đó có cụ bà 80 tuổi thở máy kéo dài, diễn biến khó lường nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm ngoạn mục.

Theo VOV đưa tin, cụ bà Nguyễn Thị Gi (80 tuổi, ngụ tại quận 5) vừa được xuất viện sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Được biết, gia đình bà cũng có 10 thành viên cùng mắc Covid-19 nhưng đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà trước. 

BSCKI Lý Quốc Công - Trưởng Khoa Lâm sàng của bệnh viện cho biết, thời điểm 11 người gia đình bà Gi nhập viện, có ba người phải cần thở máy HFNC (thở oxy dòng cao qua mũi) và 2 ca phải thở oxy mask. Trong đó, bà Gi là người nặng nhất bởi vì tuổi tác cao và mắc bệnh nền. Mặc dù, tình hình sức khoẻ của bà nhiều lần chuyển biến xấu, khó lường. Nhiều tuần liền bà Gi phải nằm trong danh sách những bệnh nhân cần được theo dõi sát tại phòng cấp cứu. Tuy nhiên, có các bác sỹ túc trực 24/24h, kết hợp linh hoạt nhiều biện pháp để cứu chữa.

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Bà Nguyễn Thị Gi là người cuối cùng khỏi bệnh trong số 11 thành viên của gia đình cùng bị mắc bệnh - Ảnh: VOV

Các thành viên trong gia đình bà dần khỏe mạnh và xuất viện thì chỉ còn lại mình bà Gi. Phải hơn một tháng điều trị tích cực từ phía y tế cũng như nỗ lực của chính bản thân, bà Gi mới có thể xuất viện.

Cũng theo bác sĩ Công, để một bệnh nhân Covid-19 mức độ nguy kịch vượt qua cơn đại nạn, ngoài sự chăm sóc y tế tận tình, chuyên nghiệp thì ý chí sống và tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của bệnh nhân cũng là một yếu tố quan trọng. 

Gia đình bà Gi nằm trong hơn 8.000 bệnh nhân Covid-19 được cơ sở y tế này điều trị khỏi. Đây cũng là thành quả sau gần ba tháng đội ngũ y bác sỹ xuyên ngày đêm chống dịch.

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