TP.HCM: Huyện Cần Giờ dự kiến sẽ mở lại tour du lịch đầu tiên vào ngày 30/9

Xã hội 13/09/2021 08:16

Huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nên có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid-19.

Theo báo Người Lao động, ngày 12/9, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ về kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế của huyện Cần Giờ.

Theo ông Nên, huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nên có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid-19. Huyện chuẩn bị là điểm đến an toàn, người dân đi du lịch an toàn. Bởi hiện nay, người dân thành phố đã trải qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội nên muốn được đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức vài món ăn. Huyện Cần Giờ có địa hình khép kín, biệt lập với thành phố nên cần triển khai sớm.

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Huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nên có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Trong kế hoạch khôi phục kinh tế của huyện Cần Giờ, trong giai đoạn 1 (từ 16/9 đến 31/10), bên cạnh các loại hình được mở cửa theo hướng dẫn của thành phố thì huyện cũng đề xuất thí điểm thêm một số hoạt động.

Cụ thể, các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản của người dân và phương tiện tại địa phương; tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống, cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân. Đáng chú ý, huyện sẽ mở hoạt động 1 tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục lại dịch vụ, xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người) tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế.

Về gợi ý của Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Minh Dũng - Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết, huyện cũng đã có kế hoạch, trong đó xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở trong khu vực nhất định. Dự kiến đến 30/9 có thể mở tour thí điểm đầu tiên.

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Các đối tượng lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng để bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/giấy đi đường.

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