TP.HCM: Học sinh hốt hoảng khi mái che sân trường bất ngờ đổ sập, trường nói do gió lớn, ảnh hưởng bão Noru

Trong cơn mưa kèm gió mạnh, mái che sân trường Trường Trung học thực hành Sài Gòn (trực thuộc Trường đại học Sài Gòn, quận 5, TP.HCM) bất ngờ đổ sập.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, một phụ huynh phản ánh, trưa 26/9, học sinh trường trung học thực hành Sài Gòn (trực thuộc Trường đại học Sài Gòn, quận 5, TP.HCM) đang trong giờ học thì mái che sân trường đổ sập xuống khiến nhiều học sinh hốt hoảng.

"Mái che của Trường trung học thực hành Sài Gòn bị sập. Hiện phụ huynh đang rất lo lắng cho con em của mình" - phụ huynh cho biết.

Chiều cùng ngày, PGS.TS Phạm Hoàng Quân - hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn xác nhận sự việc mái che bị sập do gió quá lớn, ảnh hưởng của bão Noru.

Hiện trường vụ việc sập mái che tại Trường trung học thực hành Sài Gòn chiều 26/9 - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi thêm với báo Dân Việt, vị lãnh đạo nhà trường cho biết, rất may mắn khi thời điểm xảy ra sự cố này, học sinh đang trong giờ học nên không gây ra tai nạn đáng tiếc.

Ông Quân cho biết, mái che sân trường này được đưa vào sử dụng chưa lâu thì xảy ra sự cố. Hiện, nhà trường sẽ khắc phục bằng cách tháo dỡ hết mái che ở sân trường, sau đó sẽ tính đến những phương án khác.

Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng Thêm một bức tường dài khoảng 20m, cao 2,5m trong công trình đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Savvy Seafood Việt Nam tại khu Nhơn Bình, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục bị đổ sập nghiêm trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-hoc-sinh-hot-hoang-khi-mai-che-san-truong-bat-ngo-do-sap-truong-noi-do-gio-lon-anh-huong-bao-noru-507256.html