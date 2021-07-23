TP.HCM ghi nhận tổng 49.480 ca mắc COVID-19, phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới ở khu dân cư quận Bình Thạnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo vừa ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới tại khu vực dân cư ở phường 19, quận Bình Thạnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đến thời điểm hiện tại đã có 49.480 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Tính đến ngày 22/7 đã có 45.874 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh. Hơn 90% các trường hợp mới phát hiện trong ngày là ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 22/7 cũng đã có thêm 2.046 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468. Hiện đang điều trị 35.228 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 434 bệnh nhân tử vong.

Theo HCDC, TP đã khoanh vùng 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây tại các chợ (chợ Tân Định, chợ Cầu Muối quận 1; chợ Phùng Hưng quận 5; chợ Bình Điền quận 8), các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư… Đồng thời vừa ghi nhận thêm 1 chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực dân cư ở phường 19, quận Bình Thạnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra lời khuyên chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà, khuyến cáo đặc biệt về biện pháp xông hơi bằng tinh dầu Trong livestream chia sẻ về chủ đề Chăm sóc và tự chăm sóc F0 tại nhà, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Nguyên trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1) đã đưa ra những lời khuyên khi chăm sóc những đối tượng F0.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-ghi-nhan-tong-49480-ca-mac-covid-19-phat-hien-them-chuoi-lay-nhiem-moi-o-khu-dan-cu-quan-binh-thanh-413875.html