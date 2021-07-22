Di nguyện của cụ bà ở Bình Dương: Dặn con cháu đem toàn bộ tiền phúng viếng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Xã hội 22/07/2021 10:51

Mới đây, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương vừa nhận được số tiền 200 triệu ủng hộ từ một hộ gia đình. Điều khiến nhiều người xúc động khi đây chính là tiền phúng viếng sau đám tang của một bà cụ.

Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Nam, nhiều nhà hảo tâm đã không ngừng hỗ trợ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều người đã liên tục ủng hộ vật phẩm, lương thực, tiền của để san sẻ khó khăn. 

Mới đây, cụ bà ở Bình Dương đã khiến CĐM xúc động khi dặn con cháu ủng hộ tiền vào Quỹ phòng chống COVID-19 của địa phương. Điều đáng nói, số tiền này chính là tiền phúng viếng sau khi bà mất. 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 21/7, Ủy ban MTTQ TP.Thuận An đã tiếp nhận khoản đóng góp ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 từ gia đình ông Vương Văn Lợi.

Cụ thể, gia đình ông Lợi tiết lộ, mẹ ông là cụ Lê Thị Châu (96 tuổi) chính là người đưa ra mong muốn ủng hộ này. Trước khi mất, cụ có dặn con cháu dùng toàn bộ số tiền phúng viếng trong đám tang của bà để ủng hộ cho Quỹ phòng, chống COVID-19 của địa phương.

Thực hiện theo tâm nguyện của mẹ, sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, gia đình đã gom hết số tiền phúng viếng để đi ủng hộ với hy vọng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của bà Lê Thị Châu khiến nhiều người cảm động. 

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Ảnh minh họa: Internet

Từ sau khi phát động kêu gọi hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương (Ban Cứu trợ) cho biết đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 215,5 tỷ đồng (trong đó tiền là 100,5 tỷ đồng; hàng hóa, trang thiết bị y tế, vật tư y tế quy tiền là 115 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã tài trợ trực tiếp 4 xe cứu thương cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC), Trung tâm Y tế TP.Thuận An, Dĩ An và thị xã Bến Cát và ủng hộ cho địa phương một xe vận chuyển dược phẩm. 

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