Đồng Nai: Ghi nhận 226 ca dương tính COVID-19, ổ dịch công ty Changshin có nhiều ca diễn biến nặng

Xã hội 22/07/2021 08:41

Sáng ngày 22/7, Đồng Nai ghi nhận 226 ca dương tính COVID-19 chủ yếu tập trung ở TP.Biên Hòa, nhiều ca diễn biến nặng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 22/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 226 ca dương tính COVID-19 chủ yếu liên quan đến ổ dịch Công ty Changshin, nhiều ca diễn biến nặng.

Trong 226 bệnh nhân mới ghi nhận, TP.Biên Hòa có 140 ca, tập trung ở các phường Trảng Dài, Tân Hạnh, Hố Nai, Hoá An…

Huyện Trảng Bom 25 ca, huyện Nhơn Trạch 22 ca, huyện Vĩnh Cửu 19 ca (tập trung nhiều ở xã Thạnh Phú) còn lại ghi nhận một số ca rải rác ở các huyện Long Thành, Xuân Lộc… 

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Lấy mẫu xét nghiệm công nhân tại công ty Changshin - Ảnh: Báo Chính Phủ

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng cho thấy ổ dịch tại Công ty Changshin diễn biến phức tạp. Dự báo sẽ còn những ca dương tính khác liên quan đến ổ dịch này tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu).

Thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận 1.792 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP.Biên Hòa nhiều nhất với 908 ca; huyện Vĩnh Cửu 264 ca; huyện Nhơn Trạch 179 ca và huyện Thống Nhất 147 ca. Tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng.

Ngày 21/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, 5 bệnh nhân tử vong có bệnh diễn biến nhanh và rất nặng

Ngày 21/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, 5 bệnh nhân tử vong có bệnh diễn biến nhanh và rất nặng

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