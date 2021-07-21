Ngày 21/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, 5 bệnh nhân tử vong có bệnh diễn biến nhanh và rất nặng

Xã hội 21/07/2021 14:28

Ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19 và 5 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19. Trong các ca mới ghi nhận thì TP.Nha Trang 2 người, thị xã Ninh Hòa 22 người.

Toàn tỉnh cũng truy vết được 9 F1, 12 F2. Các trường hợp dương tính được chuyển đến cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh đó, cũng trong sáng cùng ngày, 5 trường hợp mắc COVID-19 ở địa phương đã tử vong. Trong đó, 3 người ở thị xã Ninh Hòa, 1 ở TP.Nha Trang và 1 ở huyện Cam Lâm. 

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Ảnh minh họa: Internet

VOV thông tin thêm về các ca tử vong, bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bệnh nhân này đều lớn tuổi, mắc nhiều bệnh nền. Bác sĩ nhấn mạnh: "Các ca tử vong có bệnh diễn biến rất nhanh và rất nặng, do chủng Delta mới biến chứng rất nhanh. Về mặt y tế cũng đã chuẩn bị đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị cũng đầy đủ. Các đơn vị cơ sở cũng đã chủ động ứng phó, điều trị tích cực với bệnh nhân nhưng tử vong là do diễn biến nhanh". 

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 731 ca mắc COVID-19. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 501 ca và TP.Nha Trang 173 ca. 

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Trưa 21/7, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có thông báo khẩn về ca nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân này.

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