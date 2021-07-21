Tham gia đám cúng khắp các quận huyện, người đàn ông nhiễm COVID-19, Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người có liên quan

Xã hội 21/07/2021 12:29

Trưa 21/7, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có thông báo khẩn về ca nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 21/7, Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã có thông báo khẩn về ca nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân này.

Bệnh nhân T.Đ.S. 43 tuổi, trú tổ 30, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), tạm trú tại thôn Tứ Hà (Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam). Bệnh nhân này là lao động tự do, thường đi tham gia các đám cúng.

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Đà Nẵng kiểm soát chặt chẽ khu vực có ca lây nhiễm - Ảnh: Tiền Phong

Theo điều tra dịch tễ, ngày 12/7 đến 15h ngày 16/7, ông S. đi cúng tại số 59 đường Phạm Ngũ Lão (quận Hải Châu).

Khoảng 19h ngày 14/7, ông S. đến tham gia đám cúng tại nhà nghỉ Thu Hiền, số 113 Lý Thiên Bảo, Cẩm Nam, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang). 

Khoảng 12h - 18h ngày 17/7, ông đến đám cúng  tại một gia đình trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê). Khoảng 14h-16h ngày 18/7, ông tiếp tục đến cúng và đưa tang đám ma tại đường Trần Cao Vân. Đặc biệt ông có theo đưa đám ma lên nghĩa địa Gò Cà, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang.

Khoảng 7h ngày 19/7, ông S. đi cúng tại một gia đình tại phòng 306, Chung cư G2, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Khoảng 10h đến 11h ngày 20/7, bệnh nhân đến khám sàng lọc TTYT Ngũ Hành Sơn, cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn thông báo khẩn cho những người đã từng đến những địa điểm trên khẩn trương liên hệ ngay cho cơ sở y tế gần nhất được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

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