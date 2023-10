Trong ngày 20/7, Bình Dương ghi nhận 578 ca mắc Covid-19, trong đó có 58 ca sàng lọc cộng đồng. Cùng ngày, 4 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tử vong.

Theo thông tin từ VOV, hôm nay (20/7), Bình Dương ghi nhận thêm 578 ca mắc Covid-19, 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Trong số 578 ca mắc Covid-19 có 201 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 58 ca sàng lọc cộng đồng, còn lại ở khu phong tỏa và cách ly. 4 người tử vong gồm 3 nam và 1 nữ, đều được chuẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, Hội chứng suy giảm miễn dịch và SARS-CoV-2.

Như vậy, từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương có 3.725 ca mắc Covid-19; 12 người tử vong, 300 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện, 11 cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến trong tỉnh đang điều trị 3.033 bệnh nhân, trong đó có 43 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 84 người có bệnh lý nền, 85 người có diễn biến nặng.

Cũng trong hôm nay, qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh tại thành phố Dĩ An cho hơn 197.000 người thì có 908 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (chiếm tỷ lệ 0,46%). Tại TP.Thuận An, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 49.400 người dân ở phường Bình Hòa, kết quả có 1.292 trường hợp nghi ngờ (tỷ lệ 2,6%). Tại huyện Phú Giáo, tiến hành xét nghiệm test nhanh người dân hơn 17.400 người dân ở xã An Bình, phát hiện 34 ca nghi ngờ (tỷ lệ 0,2%).

