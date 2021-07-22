Hà Nội: Ghi nhận thêm 17 ca dương tính với COVID-19, nhiều ca cộng đồng

Xã hội 22/07/2021 09:27

Sáng 22/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo về 17 trường hợp mắc Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, nhiều ca phát hiện trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, sáng 22/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, tại Quốc Oai (3), Tây Hồ (3), Thanh Trì (3), Thạch Thất (2), Đông Anh (2), Hà Đông (1), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàng Mai (1).

Cụ thể: 1 trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho sốt. 5 trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các F0 phát liên quan sàng lọc người ho sốt (chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát). 3 trường hợp liên quan đến chùm Bắc Ninh. 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa. 2 trường hợp mắc là người Công ty SEI liên quan Bắc Giang. 1 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Nguyễn Khuyến, Đống Đa. 1 trường hợp liên quan chùm Tân Mai, Hoàng Mai. 1 trường hợp liên quan chùm B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng, 1 trường hợp liên quan chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin các ca bệnh:

Bệnh nhân 1:  Bệnh nhân N.T.K.T, nữ, sinh năm 1955. Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông. Ngày 19/7, bệnh nhân có triệu chứng. Ngày 20/7, bệnh nhân đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân 2-3: Bệnh nhân L.V.T., nam. sinh năm 1963; Bệnh nhân N.A.M.. nam, sinh năm 2015. Địa chỉ: Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Cả 2 bệnh nhân là chồng và là cháu của bệnh nhân V.T.L.. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (do CDC thực hiện).

Bệnh nhân 4-5-6 : Bệnh nhân V.T.H., nữ, sinh năm 1979. Địa chỉ: Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai; bệnh nhân P.T.Đ., nữ sinh năm 1958. Địa chỉ: Thôn Bùng, Phùng Xá, huyện Thạch Thất; bệnh nhân P.T.H., nữ, sinh năm 1972. Địa chỉ Thôn 8, Phùng Xá, Thạch Thất. Cả 3 bệnh nhân đều là người bán háng tại chợ Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất (cùng Bệnh nhân V.T.L.). Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (do CDC thực hiện).

Bệnh nhân 7-8: Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1976 (mẹ); bệnh nhân V.N.H.N., nữ, sinh năm 2004 (con). Địa chỉ: 40 Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Bệnh nhân H. có tiền sử đi đến hiệu thuốc tại nhà thuốc Đức Tâm 95A Láng Hạ (có tiếp xúc các ca F0 dương tính). Còn bệnh nhân N. là F1 của  bệnh nhân H. (là con gái sống cùng nhà). Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chủ động cho kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân 9-10: Bệnh nhân L.T.M., nữ, sinh năm 1981, địa chỉ Kim Chung, huyện Đông Anh làm việc tại Công ty SEI và Bệnh nhân L.A.T., nam, sinh năm 1999, địa chỉ Kim Chung, huyện Đông Anh. Ngày 5/7, cả hai bệnh nhân được cách ly tại công ty đến ngày 9/7 được chuyển cách ly tại khu nhà CT2 cho công nhân. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với F0. Ngày 21/7, 2 bệnh nhân được lấy mẫu có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 11: Bệnh nhân Đ.X.M., nam, sinh năm 1937, địa chỉ Quang Trung, quận Đống Đa. Đây là F1 (bố chồng) của F0 H.T.T. (Tổng công ty vận tải Hà Nội). Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 12: Bệnh nhân H.H.L., nữ, sinh năm 1991, địa chỉ Xuân La, quận Tây Hồ. Đây là F1 làm việc cùng công ty với F0 T.T.M. Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, chuyển cách ly ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 13: Bệnh nhân D.T.N.T., nữ, sinh năm 1961, địa chỉ Trại Găng, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Đây là hàng xóm của F0 Đ.T.S. Ngày 18/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện sốt 38,5 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 14: Bệnh nhân P.Đ.M., nữ, sinh năm 2007, địa chỉ Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đây là F1 (con) của F0 P.V.T. Ngày 18/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/7 cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân 15-17: Gồm bệnh nhân Đ.T.K., nam, sinh năm 1980; bệnh nhân Đ.M.A., nữ, sinh năm 2009; bệnh nhân Đ.T.B, nam, sinh năm 2019, địa chỉ Tân Triều, huyện Thanh Trì. 3 trường hợp là F1 (chồng và 2 con) sống cùng nhà với bệnh nhân N.T.H.N (Viện cơ khí năng lượng và mỏ). Ngày 16/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, chuyển cách ly tại Đại học FPT – Thạch Thất. Ngày 20/7, cháu M.A. xuất hiện sốt 38,6 độ còn anh K. có ngứa họng, ho ít. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

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Từ khóa:   Covid-19 ca nhiễm mới ca dương tính cộng đồng

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