TP.HCM: Dự kiến học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trước, nghiên cứu mở cửa thí điểm với các trường mầm non

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 19/11, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT và các sở ngành có liên quan về kế hoạch năm học 2021-2022. Theo đó, ông Mãi yêu cầu, Sở GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, bổ sung kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp. Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở, ngành có liên quan và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương để có sự đồng bộ và thống nhất khi thực hiện.

Theo ông Mãi, mở cửa trường học là một việc lớn và nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Do đó, trước khi mở cửa cần phải chuẩn bị sẵn sàng về các điều kiện. Thứ nhất, về cơ sở vật chất, trường học phải được bàn giao, sửa sang tươm tất để đón học sinh. Thứ hai, hiện còn 1000 giáo viên, cán bộ chưa được tiêm vaccine cần phải nhanh chóng triển khai. Thứ ba, các em từ 12 đến 17 tuổi phải được tiêm vaccine đủ 2 mũi, ít nhất 14 ngày.