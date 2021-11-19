TP.HCM: Dự kiến học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trước, nghiên cứu mở cửa thí điểm với các trường mầm non

Xã hội 19/11/2021 14:35

Theo ông Mãi, mở cửa trường học là một việc lớn và nhận được sự quan tâm của phụ huynh.

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 19/11, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT và các sở ngành có liên quan về kế hoạch năm học 2021-2022. Theo đó, ông Mãi yêu cầu, Sở GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, bổ sung kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp. Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở, ngành có liên quan và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương để có sự đồng bộ và thống nhất khi thực hiện. 

Theo ông Mãi, mở cửa trường học là một việc lớn và nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Do đó, trước khi mở cửa cần phải chuẩn bị sẵn sàng về các điều kiện. Thứ nhất, về cơ sở vật chất, trường học phải được bàn giao, sửa sang tươm tất để đón học sinh.  Thứ hai, hiện còn 1000 giáo viên, cán bộ chưa được tiêm vaccine cần phải nhanh chóng triển khai. Thứ ba, các em từ 12 đến 17 tuổi phải được tiêm vaccine đủ 2 mũi, ít nhất 14 ngày.

TP.HCM: Dự kiến học sinh khối 9 và 12 sẽ đi học trước, nghiên cứu mở cửa thí điểm với các trường mầm non - Ảnh 1
Học sinh tại TP.HCM tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh: TP.HCM

Bên cạnh đó, các trường phải có quy trình xử lý các tình huống xảy ra khi học sinh đi học trở lại. Quy trình này, địa phương phải nắm để có sự phối hợp đồng bộ, đạt hiệu quả cao: “Khi đã hội tụ các yếu tố đảm bảo an toàn, giữa tháng 12 chúng ta có thể tổ chức mở cửa thí điểm lớp 9, lớp 12 ở những địa bàn vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn qua lại. Các em đã lớn đủ chủ động trong việc xử lý các tình huống”.

Bên cạnh, chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu nghiên cứu mở cửa thí điểm đối với các trường mầm non vì cấp học này cần phải tìm hiểu kỹ về cơ sở vật chất, các điều kiện an toàn và đặc biệt phải có sự đồng thuận của phụ huynh. Khi mở cửa phải có quy định chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thận trọng và kiểm tra thường xuyên. “Tránh trường hợp, trường công đủ điều kiện nhưng lo ngại không mở, trong khi các điểm nhóm tư thục không đáp ứng các tiêu chí lại mở vì nhu cầu của người dân” - ông Mãi nhấn mạnh.

Theo lộ trình tổ chức học trực tiếp được Sở GD&ĐT báo cáo sáng nay, việc tập huấn cho cán bộ, giáo viên công tác phòng chống dịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, họp phụ huynh học sinh khối 9 và 12 trước ngày 5/12. Học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 10/12, ban đầu là khối 9 và 12, tiếp đó mở dần các khối khác.

 

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