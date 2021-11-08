Sở GDĐT TP.HCM xây dựng phương án cho học sinh trở lại trường học thế nào? Dự kiến từ ngày nào?

Theo đó, cơ sở giáo dục hoạt động theo cấp độ dịch của phường/xã/thị trấn nơi trường trú. Các đơn vị cần chủ động chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được TP.HCM công bố vào sáng thứ Hai hàng tuần.

Theo báo Lao động đưa tin, chiều 8/11, báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, Sở GDĐT thành phố đã thông tin về kế hoạch chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Với khối giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát số cơ sở đủ điều kiện đón trẻ đến trường. Địa phương phân công các trường mầm non công lập tiếp nhận trẻ khi trường ngoài công lập giải thể hoặc không có điều kiện hoạt động trở lại.

Dự kiến, ngày 8/12, các trường sẽ tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; ngày 9/12, tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ngày 10/12, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hình thức tổ chức đi học trở lại sẽ phụ thuộc vào cấp độ dịch trong phương án đã đề xuất trước đó.

Giáo viên, nhân viên phải tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất 14 ngày. Nhà trường thông báo cụ thể đến phụ huynh kế hoạch đón trẻ, cho trẻ làm quen với thầy cô, nhóm lớp qua các video để trẻ nhanh thích nghi môi trường mới.

Với cấp tiểu học, các trường sẽ lên kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất sau khi được bàn giao.

Với cấp trung học, trường THCS, THPT tận dụng khoảng "thời gian vàng" khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để học sinh học trực tiếp. Ban đầu, nhà trường dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, nâng dần thời gian học trực tiếp cho đến khi hoạt động giáo dục ổn định trở lại.

Những địa phương kiểm soát được dịch có thể chủ động báo cáo, đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp ngay trong học kỳ I khi đủ điều kiện.

Đến nay, tại TPHCM, chỉ duy nhất học sinh Tiểu học, THCS-THPT Thạnh An được đi học trở lại. Ảnh: Lao động

Theo Zingnews đưa tin, Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng, mốc thời gian trở lại trường dự kiến thế này là hợp lý vì từ nay đến ngày 10/12 là đủ thời gian để đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Cơ sở vật chất, vệ sinh trường học ở những trường được trưng dụng đã được tu sử xong. Học sinh 12 - 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Học sinh địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 (nguy cơ thấp và trung bình) được đến trường trực tiếp nhưng phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá an toàn trường học do TP.HCM đưa ra. Học sinh ở địa bàn cấp độ 3 (nguy cơ cao) sẽ được bố trí học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Địa bàn cấp độ 4 vẫn duy trì dạy học trực tuyến.

Việc cho học sinh trở lại trường giúp giáo viên dễ dàng hơn trong quá trình dạy học, chăm sóc. Trẻ có sự tương tác với thầy cô, bạn bè. Giáo viên và nhà trường đã lường trước được những khó khăn, tình huống phát sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, vấn đề duy trì ý thức trong đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang trong quá trình sinh hoạt tại trường đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi mầm non là điều lãnh đạo sở lo lắng. Ngoài ra, nhiều giáo viên đang bị nhiễm bệnh hoặc vừa khỏi bệnh, gây ảnh hưởng đến việc phân công dạy học. Học sinh bị nhiễm bệnh hoặc mồ côi vì dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng tâm lý, tinh thần và thể chất.

Do đó, sở đề xuất có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi để việc trở lại trường được ổn định.