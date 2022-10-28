TP.HCM đã có quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp

Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; học sinh THCS không sớm hơn 7h15; học sinh THPT không sớm hơn 7h.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tối 27/10, ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, ban giám đốc sở đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.

Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; học sinh THCS không sớm hơn 7h15; học sinh THPT không sớm hơn 7h. Ngoài ra, các trường từ mầm non đến THPT phải xây dựng kế hoạch để mở cửa trường đón học sinh từ 6h30 mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm.

Cũng theo ông Minh: "Tùy từng điều kiện cụ thể của từng trường, tình hình giao thông ở các địa phương, nhà trường sẽ xây dựng giờ vào học, giờ ra về theo hướng lệch ca, lệch giờ với các khối lớp, đảm bảo quy định về chương trình giảng dạy, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tránh ùn tắc giao thông. Riêng với các trường nằm trên một cung đường, cần có sự bàn bạc với nhau để ấn định giờ vào học, giờ ra về lệch nhau, tránh tình trạng kẹt xe trước cổng trường và kẹt xe trên cung đường đó".

"Hiện nay, các trường tiểu học, THCS, THPT đã và đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, nhiều trường giảng dạy hai buổi/ngày, chưa kể khung chương trình mới cũng khác với chương trình cũ. Do đó, ban giám đốc sở đã ấn định khung giờ vào học như trên. Dự kiến đầu tuần sau sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này" - ông Minh khẳng định.

Phụ huynh Trường tiểu học Sông Lô, quận Phú Nhuận đưa con đi học - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi thêm với VTC news, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường, các cấp học, khối học khác nhau phải bố trí giờ ra không cùng lúc để bảo đảm phụ huynh có thể đón con. Đồng thời, nhà trường cần xây dựng kế hoạch dạy phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo hoàn thành chương trình học.

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