TP.HCM: Bị đâm chấn thương sọ não sau va chạm giao thông, thanh niên tử vong sau 1 tháng điều trị

Xã hội 13/05/2022 15:33

Ngày 13/5, phía gia đình cho biết, nạn nhân trong vụ va chạm giao thông ở phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM đã tử vong tại bệnh viện sau gần 1 tháng điều trị.

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 13/5, gia đình anh Nguyễn Quốc K. (22 tuổi, tạm trú phường 11, quận Gò Vấp) cho biết, anh K. đã tử vong tại bệnh viện sau gần 1 tháng điều trị. Được biết, anh K. là nạn nhân trong vụ việc bị đâm chấn thương sọ não sau khi va chạm giao thông tại giao lộ đường Quang Trung – Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.

TP.HCM: Bị đâm chấn thương sọ não sau va chạm giao thông, thanh niên tử vong sau 1 tháng điều trị - Ảnh 1
Camera an ninh ghi lại nhóm người tình nghi có liên quan đến vụ án. - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo gia đình, khuya 11/4, anh L.Q.T. (20 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) chở theo anh K. bằng xe máy chạy trên đường Quang Trung, đến giao lộ đường Quang Trung – Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe máy do 1 thanh niên cầm lái chở 1 cô gái chạy chiều ngược lại.

Va chạm dẫn đến mâu thuẫn, xô xát, khiến anh K. bị đối thủ dùng hung khí đâm trúng đầu, gục tại chỗ.

Chia sẻ với báo Giao Thông trươc đó, anh T. cho hay: "Sau cú va chạm người đàn ông đã xông vào đánh tôi, thấy tôi bị đánh, K. đã đến can ngăn. Lúc này, 1 thanh niên khác chạy đến cầm hung khí nghi là chìa khóa xe máy xông vào hành hung tôi và K.”.

TP.HCM: Bị đâm chấn thương sọ não sau va chạm giao thông, thanh niên tử vong sau 1 tháng điều trị - Ảnh 2
Mũ bảo hiểm anh K. bị đối tượng dùng hung khí đâm thủng. - Ảnh: Báo Giao Thông

Anh T. chia sẻ, khi bị đâm, mình né được, riêng K. bị đâm trúng đầu, gục xuống đường. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp. Tại đây, các bác sĩ nhận định vết thương của anh K. rất nghiêm trọng nên đã nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện , sự việc đang được tiếp tục điều tram tra, làm rõ.

 

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Từ khóa:   TP.HCM giết người tai nạn giao thông

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