'Bí ẩn' nữ công nhân mất tích sau ca làm việc đêm, gia đình cố liên lạc nhưng 'vô vọng'

Xã hội 11/05/2022 16:27

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo tìm một nữ công nhân trên địa bàn, bị mất tích "bí ẩn" sau buổi làm ca đêm tại công ty.

Theo báo Lao Động, ngày 11/5, UBND phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an địa phương đã phát đi thông báo tìm một nữ công nhân trên địa bàn, bị mất tích bí ẩn sau buổi làm ca đêm tại Công ty TNHH giầy ANORA (ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Theo thông báo, vào khoảng 16h ngày 8/5, Công an phương Trúc Lâm (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) nhận được đơn trình báo của anh Võ Văn Hiền (ở tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn) với nội dung, vào khoảng 23h ngày 7/5, vợ anh là chị Lê Thị Ngọc Ánh (23 tuổi) đi làm ca đêm từ 14 giờ đến 23h cùng ngày (ở bộ phận B6-6, ST1, Xưởng 9 - làm đế lạnh tầng 2) tại Công ty TNHH giầy ANORA. Tuy nhiên, sau khi hết ca làm, gia đình không liên lạc được với chị Ánh. 

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Thông báo tìm tung tích của nữ công nhân bị mất tích nhiều ngày - Ảnh: báo Lao Động

Theo Người Lao Động, khi mất tích, chị Ánh có đặc điểm như sau: cao khoảng 1,52 m, dáng người mập, mặc quần vải màu đen, áo sơ mi trắng cọc tay có cổ, đi dép quai hậu có dây đan xéo màu đen, khoác áo chống nắng ngắn màu đen, tóc có màu xanh nhạt ngang vai.

Theo thông tin từ UBND phường Trúc Lâm đến ngày 11/5, gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị Lê Thị Ngọc Ánh.

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