'Kinh hoàng' phát hiện người đàn ông tử vong 'bất thường' tại nhà mẹ đẻ ở Hà Tĩnh

Xã hội 12/05/2022 14:29

Trưa 12/5, lãnh đạo xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo báo Giao Thông, vào sáng ngày 12/5, người dân tá hỏa khi phát hiện anh Nguyễn S. (trú tại tỉnh Nghệ An) tử vong tại nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị P. (trú tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) khi anh này về nhà mẹ ruột chơi.

Ông Nguyễn Đình Anh - Quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xác nhận vụ việc và cho biết thêm, anh S. không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương mà sống tại tỉnh Nghệ An.

“Anh S. sống ở Nghệ An thi thoảng mới qua nhà mẹ ruột chơi. Còn bà P. đi giúp việc ít khi về nhà” - ông Anh nói.

'Kinh hoàng' phát hiện người đàn ông tử vong 'bất thường' tại nhà mẹ đẻ ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Theo Infonet/VietNamNet, nạn nhân đã có vợ con. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một số vết máu vương vãi dưới nền nhà, cạnh đó có 2 con dao nhọn. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Ph. đang đi làm ở huyện Đức Thọ, không có mặt ở nhà.

Hiện, nguyên nhân cái chết của anh S. đang được các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn tiến hành điều tra, làm rõ.

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