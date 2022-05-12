Người phụ nữ đột ngột băng qua đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, bị ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường với tốc độ cao tông tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Zing News, khoảng 6h ngày 12/5, ôtô 7 chỗ mang biển số tỉnh Sóc Trăng lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng Tiền Giang đi TP.HCM trên đường đi đã tông phải một người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Cụ thể, khi đi đến đoạn km 48, thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang, thì có một phụ nữ từ dải phân cách cây xanh đang băng qua đường.

Dẫn theo nguồn tin từ Thanh Niên cho biết thêm, do xe đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc, tài xế không thắng kịp nên tông trúng khiến người phụ nữ chết tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm giữa làn đường số 1 và số 2, xe 7 chỗ hư hỏng phần đầu, nằm trên làn dừng khẩn cấp, cách thi thể người phụ nữ khoảng 100 m.

Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kịp thời có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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