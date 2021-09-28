Đây là cơ sở quan trọng giúp người dân không chỉ trên địa bàn quận mà cả ở những quận huyện khác tiếp cận tốt hơn với dịch vụ khám chữa những bệnh lý thông thường khi có nhu cầu.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 27/9, sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiến hành khảo sát, đánh giá lần cuối các tiêu chí an toàn, Bệnh viện Quận 7 đã trở thành “bệnh viện xanh” đầu tiên sau nhiều tháng nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện đáp ứng tốt tất cả các tiêu chí theo quy định. Vì vậy, ngày 28/9, đơn vị này sẽ mở cửa tiếp nhận bệnh nhân không nhiễm COVID-19. Đây là cơ sở quan trọng giúp người dân không chỉ trên địa bàn quận mà cả ở những quận huyện khác tiếp cận tốt hơn với dịch vụ khám chữa những bệnh lý thông thường khi có nhu cầu.

Sau nhiều tháng cách ly, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn - Ảnh: Tiền Phong

TS.BS Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Quận 7, cho biết: “Hiện còn một số nhân sự được biệt phái sang bệnh viện dã chiến của quận tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân sự còn lại của bệnh viện chưa đủ quân số so với trước dịch, tuy nhiên về cơ bản sẽ đáp ứng tốt các nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh của các chuyên khoa, phẫu thuật cấp cứu ngoại tổng quát, chấn thương, sản… hoạt động điều trị nội trú cũng sẽ từng bước được thiết lập để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh”.

Nguyên tắc phục hồi công năng của các bệnh viện trên địa bàn thành phố sẽ dựa vào số ca mắc, số ca bệnh nặng, số ca cần nhập viện. Sở Y tế sẽ ưu tiên phục hồi các bệnh viện quận huyện để đảm bảo mỗi quận huyện đều có một bệnh viện đa khoa sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân không COVID-19.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: "Thành phố sẽ tiếp nhận chuyển giao 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 do các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ trên địa bàn để chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 đa tầng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-benh-vien-xanh-dau-tien-sach-bong-covid-19-san-sang-mo-cua-don-nguoi-dan-kham-chua-benh-ly-thong-thuong-427296.html