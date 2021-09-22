Bệnh viện Dã chiến số 4 tạm dừng hoạt động sau chưa đầy 1 tháng được kích hoạt.
- Nghệ An: Mưa lớn kéo dài những ngôi nhà ở huyện miền núi đổ sập hoàn toàn
- Nghệ An: Bé trai mới sinh hơn 1 tiếng, còn nguyên dây rốn, bị bỏ trong túi bóng đen đúng ngày Tết Trung thu
Theo thông tin của báo Nghệ An, sáng 22/9, ông Nguyễn Thanh Hải - Phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 4 cho biết, bệnh viện đã tạm dừng hoạt động được 1 ngày sau khi sạch bóng bệnh nhân Covid-19. Ông Hải nói: "Hơn 30 nhân viên y tế đang cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn sau đó sẽ trở về nhà theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày, rồi sẽ đi làm trở lại bình thường".
Được biết, bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở bãi biển thị xã Cửa Lò có quy mô chứa khoảng 250 giường bệnh. Các nhân viên y tế được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng.
Bệnh viện dã chiến số 4 kích hoạt từ ngày 25/8 và thống kê đến nay, đã điều trị và cho ra viện hơn 300 bệnh nhân. Đây cũng là bệnh viện dã chiến có nhiều trẻ em nhất ở Nghệ An với gần 100 em.
Nghệ An đã thành lập 6 bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Tuy nhiên, Bệnh viện Dã chiến số 6 sau khi có quyết định thành lập đã không cần kích hoạt do Nghệ An không ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân.
Đến sáng 22/9, Nghệ An còn 140 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, phần lớn ở Bệnh viện Dã chiến số 3 và Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Theo thống kê đến nay, tỉnh Nghệ An có 15 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong, phần lớn là người lớn tuổi và có bệnh nền.
Theo ông Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong tuần này, các bệnh viện dã chiến số 1, số 2, số 5 cũng sẽ tạm dừng hoạt động do sạch bóng Covid-19. Mặc dù, dịch bệnh đã cơ bản đã kiểm soát được nhưng ngành Y tế của tỉnh vẫn giữ lại Bệnh viện Dã chiến số 3 làm nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng.