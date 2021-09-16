Nghệ An: 4 ca dương tính trong cộng đồng là người cùng chung một gia đình

Xã hội 16/09/2021 22:18

Tối ngày 16/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong vòng 12 giờ qua đã ghi nhận 4 ca trong cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2 là cùng chung một nha.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trong 24 giờ qua, Nghệ An phát hiện 9 ca dương tính ở 03 địa phương: TP.Vinh: (5), huyện Diễn Châu: (2), huyện Nam Đàn: (2).

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.804 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP. Vinh (641), Yên Thành (199), Diễn Châu (190), Quỳnh Lưu (146), Nam Đàn (88), Cửa Lò (81), Nghi Lộc (68), Hưng Nguyên (64), Kỳ Sơn (62), Quế Phong (52), Đô Lương (42), Tương Dương (29), Nghĩa Đàn (27), Tân Kỳ (24), Hoàng Mai (22), Thanh Chương (17), Con Cuông (16), Anh Sơn (15), Quỳ Hợp (14), Thái Hòa (6), Quỳ Châu (1).

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.415 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 13 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 376 bệnh nhân.

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Người dân Nghệ An xếp hàng để chờ xét nghiệm khi có ca dương tính trong cộng đồng. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin cụ thể các trường hợp dương tính mới gồm N.T.V.A, (nữ, sinh năm 1990), địa chỉ: Chung cư HTX Trung Đô, phường Bến Thủy, TP.Vinh. Ngày 16/9, A. có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng đến Trạm Y tế khai báo và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, A. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, chiều cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

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Tối 16/9, 4 người trong một gia đình ở Nghệ An đã dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tiền Phong

N.N.T, (nam, sinh năm 1991) địa chỉ: Chung cư HTX Trung Đô, phường Bến Thủy, TP.Vinh. T. là chồng của N.T.V.A được công bố cùng lúc. Ngày 16/9, ngay sau khi N.T.V.A có kết quả test nhanh dương tính, T. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, chiều cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.M.Đ, (nam, sinh năm 2015), địa chỉ: Chung cư HTX Trung Đô, phường Bến Thủy, TP.Vinh Đ. là con của N.T.V.A và N.N.T được công bố cùng lúc. Ngày 16/9, ngay sau khi N.T.V.A có kết quả test nhanh dương tính, Đ. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, chiều cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.G.H, (nữ, sinh năm 2021). Địa chỉ: Chung cư HTX Trung Đô, phường Bến Thủy, TP.Vinh. H. là con của N.T.V.A và N.N.T được công bố cùng lúc. Ngày 16/9, ngay sau khi N.T.V.A có kết quả test nhanh dương tính, H. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, chiều cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

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