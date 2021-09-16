Nghệ An: Mưa lớn kéo dài những ngôi nhà ở huyện miền núi đổ sập hoàn toàn

Mưa lớn kéo dài ở Nghệ An, đặc biệt là những ngôi nhà ở huyện miền núi Tương Dương đã bị đổ sập hoàn toàn. Nhờ sự vận động của người dân hàng chục thanh niên đã ra tay giúp đỡ, tháo dỡ và vận chuyển những đồ đạc còn dùng được ra bên ngoài giúp bà con.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 16/9, mưa lớn khiến ngôi nhà của gia đình bà Lây Thị Liên (trú bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) bị đổ sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc, vật dụng bị hư hỏng nặng. Rất may gia đình kịp thời phát hiện và chạy ra ngoài nên không thiệt hại về người.

Mưa lớn làm ngôi nhà của bà Liên hoàn toàn bị sập đổ. Ảnh: Tiền Phong

Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh (Tương Dương) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn làm nền đất sụt lún làm ngôi nhà bà Liên bị đổ sập hoàn toàn.

Gia đình bà Liên là trường hợp đặc biệt khó khăn, chồng bà mất và hiện tại ở cùng hai con. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn giúp đỡ gia đình tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ gạo, mì tôm và các loại nhu yếu phẩm để gia đình sử dụng trong những ngày khó khăn. Bà Lây Thị Liên là người dân tộc Thái, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bà đã mất, hiện ở cùng hai con.

Các thanh niên trong làng được vận động đến giúp đỡ, tháo dỡ giúp cho gia đình. Ảnh: Tiền Phong

Chị Lương Thị Chiên - Bí thư Đoàn xã Lượng Minh chia sẻ: “Trong ngày, đoàn xã đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên tới hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Liên. Những ngày tới, đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ gia đình dựng nhà ở tạm”.

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