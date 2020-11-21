Thiếu nợ, cháu gái rủ bạn trai quen qua mạng xã hội về nhà đe dọa, cướp tài sản của bà. Nhờ cơ quan công an giải cứu kịp thời nên cụ bà may mắn thoát nạn.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang tiến hành lấy lời khai của 2 đối tượng Lâm Văn Lộc (sinh năm 2002) và Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2000, cùng ngụ huyện Củ Chi) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là bà V.T.T (sinh năm 1951, ngụ huyện Củ Chi, bà của Trang). Theo đó, vì thiếu nợ, bị chủ nợ hối thúc nên Trang nảy sinh ý định cướp vàng của bà.

Vì thiếu nợ, cháu gái rủ bạn trai quen qua mạng về nhà cướp tài sản của bà - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trên Người lao động cho biết, tại cơ quan điều tra, Lộc khai quen với Trang trên Facebook. Sau đó, Trang rủ Lộc đi cướp tài sản của bà T. Chiều 19/11, Lộc đến nhà cầm dao khống chế bà T. với mục đích cướp tài sản.

Thời điểm đó, bà T. nhìn thấy tổ tuần tra Công an xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) đang tuần tra ngang nhà nên kêu cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiếp cận bắt giữ Lộc, mời Trang lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi trên.

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