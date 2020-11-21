Đồng Nai: Đang đứng nói chuyện với bạn, nữ sinh lớp 11 bị đánh, đâm gục tại chỗ

Xã hội 21/11/2020 14:37

Trong lúc đang đứng nói chuyện với bạn, nữ sinh lớp 11 bị đâm gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can với Lê Nguyễn Tường Vy (sinh năm 1999, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại địa phương này đã xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 11 bị đâm gục tại chỗ. Theo kết quả điều tra ban đầu, em N.K.D (sinh năm 2003) là học sinh lớp 11 trường PTTH Hùng Vương ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trong lúc ra chơi, D. có mâu thuẫn với 1 người bạn cùng trường tên N. 

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Nữ sinh lớp 11 bị đâm gục tại chỗ khi đang đứng nói chuyện với bạn - Ảnh: Internet

Sau đó, D. liên tục bị một số người lạ tự xưng là anh chị của N. nhắn qua Facebook dọa đánh. Ngày 19/5, nhóm này hẹn nữ sinh lớp 11 để giải quyết mâu thuẫn. Khi D. đang đứng nói chuyện cùng bạn thì bị Vy xông vào đánh. Khi D. chống trả thì bị Anh (bạn của Vy) xông vào bẻ tay, nắm đầu, vật ra đường để Vy đánh.

Lúc này, Linh (bạn của Vy) xông tới dùng dao đâm vào vai, cổ, bụng của D. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường, còn nữ sinh lớp 11 được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhờ được đưa vào viện kịp thời nên D. qua cơn nguy hiểm và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau khi điều tra, làm rõ vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy. Riêng với Anh và Linh thì phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý.

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