Tối 13/5: Vé số Vietlott trúng 76,3 tỷ đồng bán ở TP.HCM, quận Tân Phú vừa có thêm một tỷ phú!

Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng. Vé này được phát hành tại điểm bán vé Vietlott số 53 đường Nguyễn Suý, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP.HCM.
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Theo thông tin từ Báo Giao Thông, hôm nay (13/5), đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 878 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott), Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là: 22-24-35-43-45-54 | 50.
Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng.
Giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ, không tìm được vé trùng với bộ số.
Hội đồng mở thưởng tìm ra 17 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 848 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 17.848 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.
Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 22 - 24 - 35 - 43 - 45 - 54. Vé này được phát hành tại điểm bán vé Vietlott số 53 đường Nguyễn Suý, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP.HCM.
Trước đó, thị trường ghi nhận kỳ quay số ngày ngày 4/5, có 2 vé Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Do hai vé này có cùng mệnh giá nên theo luật chơi số tiền trúng thưởng phải chia đôi. Theo đó, mỗi vé trúng hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo giới kinh doanh xổ số, sau nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot 1 của loại hình vé số Power 6/55 được cộng dồn rất nhiều, nhất là khi giá trị trúng thưởng vượt qua 50 tỷ đồng. Từ đó, số lượng phát hành vé Power 6/55 ngày càng tăng, xác suất có vé trúng giải Jackpot 1 là rất lớn.