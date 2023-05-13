Tối 13/5: Vé số Vietlott trúng 76,3 tỷ đồng bán ở TP.HCM, quận Tân Phú vừa có thêm một tỷ phú!

Xã hội 13/05/2023 22:53

Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng. Vé này được phát hành tại điểm bán vé Vietlott số 53 đường Nguyễn Suý, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, hôm nay (13/5), đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 878 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott), Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là: 22-24-35-43-45-54 | 50.

Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng.

Giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ, không tìm được vé trùng với bộ số.

Hội đồng mở thưởng tìm ra 17 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 848 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 17.848 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Tối 13/5: Vé số Vietlott trúng 76,3 tỷ đồng bán ở TP.HCM, quận Tân Phú vừa có thêm một tỷ phú! - Ảnh 1
Kết quả quay số mở thưởng tối 13/5 - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 22 - 24 - 35 - 43 - 45 - 54. Vé này được phát hành tại điểm bán vé Vietlott số 53 đường Nguyễn Suý, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP.HCM. 

Trước đó, thị trường ghi nhận kỳ quay số ngày ngày 4/5, có 2 vé Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Do hai vé này có cùng mệnh giá nên theo luật chơi số tiền trúng thưởng phải chia đôi. Theo đó, mỗi vé trúng hơn 1,7 tỷ đồng. 

Tối 13/5: Vé số Vietlott trúng 76,3 tỷ đồng bán ở TP.HCM, quận Tân Phú vừa có thêm một tỷ phú! - Ảnh 2
Giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ tìm được 1 người trúng thưởng - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo giới kinh doanh xổ số, sau nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot 1 của loại hình vé số Power 6/55 được cộng dồn rất nhiều, nhất là khi giá trị trúng thưởng vượt qua 50 tỷ đồng. Từ đó, số lượng phát hành vé Power 6/55 ngày càng tăng, xác suất có vé trúng giải Jackpot 1 là rất lớn. 

 

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Vietlott thông báo có người may mắn 'rinh' giải thưởng tiền tỷ

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Vietlott thông báo có người may mắn 'rinh' giải thưởng tiền tỷ

Ngày 29/4 hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5), Vietlott đã tìm thấy tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội giải Jackpot 1 kết quả xổ số Vietlott

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt