Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Vietlott thông báo có người may mắn 'rinh' giải thưởng tiền tỷ

Xã hội 29/04/2023 20:05

Ngày 29/4 hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5), Vietlott đã tìm thấy tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Dẫn tin từ Báo Gia Đình và Xã hội, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 29/4, Vietlott đã tìm thấy tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.261.376.150 đồng. Tờ vé số may mắn có 6 số trùng với kết quả giải Jackpot 2 là 02-09-12-24-41-53| 35.

Giải Jackpot 1 trị giá gần 61 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải.

Ngoài ra, Hội đồng mở thưởng tìm ra 6 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 805 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 15.787 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi lĩnh thưởng. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Vietlott thông báo có người may mắn 'rinh' giải thưởng tiền tỷ - Ảnh 1
Kết quả xổ số Vietlott ngày 29/4 - Ảnh: Báo Gia Đình và Xã hội

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 phải nộp khoản tiền hơn 330 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 sẽ nhận về khoảng gần 3 tỷ đồng.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Ngoài ra, trong lần gần đây nhất, theo thông tin từ Báo Vietnamnet, vào ngày 20/4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải thưởng cho ông N.D.P - chủ nhân thuê bao may mắn trúng Jackpot, giá trị giải thưởng hơn 73 tỷ đồng.

Vietlott xác định ông P. đã trúng giải Jackpot ở hình thức xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1028 diễn ra vào ngày 12/4, với giá trị trúng thưởng hơn 73 tỷ đồng. 

Ông P. quê tại Quảng Ngãi, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Ông P. bỏ ra 30.000 đồng để mua vé số theo hình thức tự chọn qua ứng dụng trên điện thoại.

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, Vietlott thông báo có người may mắn 'rinh' giải thưởng tiền tỷ - Ảnh 2
Khách hàng đeo mặt nạ tại lễ nhận giải Jackpot 73 tỷ đồng - Ảnh: Báo Vietnamnet

Tối hôm đó, ông P. thấy tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chỉ nghĩ là trúng giải phụ. Trước  đó, ông thường trúng 30.000 đồng hay 50.000 đồng.

Qua thông tin trên báo, ông kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại và biết mình trúng thưởng. Ông P. rất bất ngờ vì số tiền trúng thưởng lớn như vậy. 

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Thực hư chuyện 1 người đàn ông trúng Vietlott 19 tỷ đồng ở Thanh Hóa, nhiều người đổ xô đến nhà

Khi cả xã tung tin đồn ông trúng Vietlott 19 tỷ đồng, nhiều người đến tận nhà ông xin tiền.

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