Toàn bộ quá trình gây án của người đàn ông chở thi thể 'người tình' đến công an phường tự thú

Xã hội 20/09/2022 13:21

Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ 'người đàn ông chở thi thể phụ nữ đến công an phường tự thú' để Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã chuyển nguồn tin về tội phạm, kèm tài liệu, vật chứng tạm giữ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, nghi phạm Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TPHCM) đến Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 tự thú về việc giết chị T.T.Q (SN 1992, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vào ngày 18/9 xảy ra tại tỉnh Trà Vinh.

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Đỗ Tấn Lộc khai nhận toàn bộ quá trình gây án tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào sáng sớm 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ nguồn tin về tội phạm “Giết người” do Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 chuyển đến. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đỗ Tấn Lộc và chị T.T.Q có quan hệ tỉnh cảm với nhau.

Lộc đã có gia đình (vợ và 2 con), chị Q đã ly dị chồng và có 01 con riêng. Khoảng 14 giờ ngày 18/9, Lộc và Q hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để Lộc chở Q đi làm răng. Lộc điều khiển xe ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc BS: 51H-64… đón Q ở điểm hẹn và chở qua Vĩnh Long để làm răng.

Trên đường đi, biết Lộc vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với vợ, Q yêu cầu Lộc phải làm ngay. Khi Lộc dừng xe, ra ngồi phía sau cùng với Q để nói chuyện thì Q lấy điện thoại dọa gọi nói cho mẹ của Lộc biết mọi chuyện. Lộc giật điện thoại của Q quăng xuống sàn xe. Giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc giằng co, từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm) Lộc mang đi trước đó để trong túi và dùng để gọt hoa quả.

Chị Q chụp lấy con dao cầm đâm Lộc nhưng không trúng, Lộc dùng tay phải chụp trúng lưỡi dao và giật lấy được dao. Lộc cầm dao bằng tay phải đâm 01 nhát trúng vào bên trái cổ Q gây thương tích, Q hất tay Lộc làm con dao văng xuống gầm ghế. Vết thương ở cổ Q chảy nhiều máu, Lộc và Q tiếp tục giằng co một lúc thì Lộc thấy chị này nằm bất động. Lộc bỏ lên ghế tài xế ngồi, cởi áo khoác dính máu bỏ vào túi ni-lông và lái xe đi.

Chạy được khoảng 5 km, Lộc dừng xe ghé vào cửa hàng ven đường mua 1 túi xách lớn màu đen rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đến đoạn đường vắng. Tại đây, Lộc đừng xe, bỏ thi thể nạn nhân vào trong túi xách để ở phía cuối xe. Sau đó, Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và trên băng ghế. Khi lau chùi xong, Lộc tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng về TPHCM.

Trên đường đi, người nhà chị Q nhiều lần gọi vào điện thoại của chị nhưng Lộc không nghe máy. Khi đi qua sông (gần tới cầu Cổ Chiên), Lộc lấy 2 điện thoại của chị quăng xuống sông rồi tiếp tục lái ôtô chạy về TPHCM. Lộc điều khiển xe về nhà anh trai là anh Đ.T.Th tại huyện Bình Chánh.

Tại đây Lộc kể toàn bộ sự việc đã giết chết chị Q cho hai Lộc và 2 anh trai là Th. và  Đ.T.T. nghe. Được sự động viên của người nhà, Lộc tự điều khiển ôtô chở theo thi thể của Q đến Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 tự thú.

Toàn bộ quá trình gây án của người đàn ông chở thi thể 'người tình' đến công an phường tự thú - Ảnh 2
Lộc điều khiển xe ô tô chở xác nạn nhân đến cơ quan Công an để đầu thú - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đồng chí Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Cong an Thành phố đã phối hợp với Công an Q.7 và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi chị Q xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu nạn nhân chết do sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch chung bên trái.

Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: xe ôtô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ màu bạc BS: 51H-64…; 1 con dao hiệu Kiwi dài 22cm đã gãy lưỡi dao; 861,5 triệu đồng; 31 vòng bằng kim loại màu vàng, đen bị đứt gãy; 6 nhẫn bằng kim loại màu vàng; 8 lắc tay bằng kim loại màu vàng; 1 sợi dây chuyên bằng kim loại màu vàng; 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng; 42 hột cầu bằng kim loại màu vàng và 1 dây bằng kim loại màu vàng; 2 dây chuyền bằng kim loại màu vàng; 1 mặt dây chuyền hình phật màu trắng; 2 nhẫn kiểu bằng kim loại màu vàng có đính đá; 1 mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng có đính đá; 20 nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng; 3 mảnh bằng kim loại màu vàng.

Qua trích xuất camera hành trình của xe, Cơ quan điều tra xác định nơi Lộc thực hiện hành vi giết chết chị T.T.Q là trước Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (địa chỉ khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Bất ngờ về danh tính của nữ nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM

Bất ngờ về danh tính của nữ nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM

Mới đây, Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được danh tính của chị T.T.N, nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám nghiệm tử thi chị N. để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.

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